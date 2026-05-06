「朱怨靈、朱狙擊手」綽號有夠多！申惠善面癱都能演到讓你發毛，內斂演技太炸裂

tvN新週末劇《秘戀稽核中》才開播兩週，女主角申惠善就已經把角色整個吃掉啦！

她飾演海霧集團稽核室長「朱仁雅」，一登場就氣場全開，同事們私下給她取的綽號有夠多：朱仁Out、朱怨靈、朱狙擊手、朱神...... 就知道這女人有多可怕。 每一句台詞都像釘子一樣直接打進觀眾耳朵裡，清晰到不行。

前兩集中最關鍵的看點，就是申惠善跟孔明（飾 盧基準）的相遇與關係。 朱仁雅一招就把稽核一組裡原本混得很好的盧代理，直接丟到稽核三組、還專門負責「風紀紊亂」專案——講白了就是「抓姦」組。 把人降職還完全無感，面不改色。 遇到這種上司真的千萬別亂惹，不然職場人生直接完蛋。 她看起來好像很愛開玩笑，但隨時可以一秒變臉，成為冷血主管。 盧基準在朱仁雅面前簡直像貓爪下的老鼠，怕到不行。 朱仁雅還在稽核三組聚餐上點唱《笨蛋》，公然暗酸盧基準，最後逼得他自爆：「我親過了，室長你不親嗎？」



這兩人的關係超有戲。 原本對自己職場能力超有自信的盧基準，站在朱仁雅面前就是一個字：弱。 又弱又遜又沒格調，行為變得很小家子氣。 他們的互動既有趣，又讓人越來越好奇：「朱仁雅到底是什麼樣的人啊？」

申惠善不刻意搞笑，光靠演技就能在喜感跟霸氣之間自由切換。 她早就被封為「信看演」之神——值得信賴的演技派。 她在消化角色的同時，還散發出一股「我一定要把這個角色演成功」的熱情。 這種感覺從KBS2《黃金人生》那時候就出現了。 當時她飾演一個自主性強、容易引來罵聲的角色「徐知安」，在長達52集的悶長過程中撐過去、突破極限。 突破極限既是她的角色宿命，也是她演技的寫照。尤其申惠善不說話時的「非語言表達」超強。 就算面無表情，也能讓人讀出複雜情緒，那種沉靜的內斂魅力是她最強的武器。



申惠善每一部作品都能變成完全不同的人，角色消化能力有目共睹。 《哲仁王后》裡她近乎一人分飾兩角，在搞笑與嚴肅間高難度轉換; 《歡迎回到三達里》中透過趙三達一角同時展現淒涼與可愛，讓觀眾超入戲; 《莎拉的真偽人生》裡她飾演擁有多重面貌的神秘強勢角色「Sarah Kim」，在真假之間以慾望為籌碼巧妙遊走，還演到讓人心服口服。



除此之外，申惠善的強項還包括清晰到不行的發音，以及就算滿嘴艱澀專業術語或情緒激動時的快節奏台詞，也能一字不差精準傳達，讓她能在短短幾集內火速掌控整個角色。

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