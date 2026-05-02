首度來台新女團ODD YOUTH顏值超高！來台期待吃油條與珍奶甚至挑戰臭豆腐！成員新學中文「吵死了」相互鬥嘴







五位女孩在簽售會前先與媒體們見面，並每人各自說了一句中文問候，其中更以YE EUM說的最長：「聽說台灣的風景很漂亮，今天來到這裡覺得更美了。」她表示曾聽說九份的風景很美，希望能夠親眼看看，也說到從機場移動到市區的路上所看見的風景也讓她覺得很漂亮。五位女孩從步出機場就引發民眾討論，讓她們相當感謝，也期待日後有機會再來台演出，受到粉絲們的迎接。







ODD YOUTH在韓國經過相當嚴格以及高強度的訓練與飲食管理，被問到能否分享有效食譜呢？KANIE招認自己是全隊內食量最大的，可能所以她每天只吃一餐，並且挑選自己最愛的食物，搭配上身與下身的有氧運動，做到稍微喘的程度。被問到期待什麼樣的台灣美食？MAIKA語出驚人想挑戰臭豆腐，YE EUM則是非常厲害地說出「油條」，她表示在韓國很流行用油條沾麻辣紅湯來吃，不過她知道台灣人把油條當作早餐，所以想試試看。







其中成員Summer曾經在韓國有2次受邀在棒球場開球的經驗，並且投出的球也大獲好評，她也期待有機會站上台灣大巨蛋為台灣職棒進行開球。另外對內最具有正能量的則是MYAH，她表示成員們若心情低落，就常常與她聊天吐苦水，而她也總能以正向鼓勵讓成員們脫離低落心情，給予情緒價值，所以是大家公認的心靈導師。







說到學中文，成員們一致表達中文真的很不容易，她們為了能夠向大家自我介紹，在幾天前努力背下中文發音，某次MAIKA在網路上搜尋中文「吵死了」，而成員們覺得這句話的語調非常有趣，所以大家也一起背了這一句話，在成員話太多的時候就互相說「吵死了」，現場記者也教她們更簡單的台語發音「賣岔」，讓她們現學現賣。







最後她們表示，第一次來到台灣，非常期待跟粉絲們見面，也覺得相當榮幸，希望今日的簽售會能夠留下美好的回憶，也表示雖然自己的中文程度還不夠好，與大家溝通似乎稍微有些隔閡，她們也希望回去努力學習中文，下一次來台時一定能夠更順暢的溝通。

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