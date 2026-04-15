《超人回來了》歌手KCM的80天寶寶亮相引發關注，大女兒超強基因如同偶像成員

KBS2 綜藝節目《超人回來了》（我的超人爸爸）第617集，以「難以忘懷的，那一天的我們」為主題，知名歌手KCM帶著出生80天的兒子Haon（하온이）進行補拍50日寫真，而Haon也展現出極致可愛魅力。

趴著托著下巴的Haon模樣相當討喜，一開始拍攝便睜大雙眼，露出可愛表情。彷彿遺傳了媽媽的模特兒基因，他在鏡頭前從冷酷高冷的表情，到燦爛微笑、俏皮眨眼，全都輕鬆駕馭。Haon一連串可愛表情讓拍攝現場瞬間充滿笑聲。儘管才出生80天，每當快門按下，他都能展現不同表情，散發出「寶寶模特兒」的氣場，讓KCM也露出滿滿愛心眼。



另一方面，KCM也與妻子在成為家人15年後，首次拍攝婚紗照，令人動容。特別是KCM親自為妻子戴上蝴蝶結造型的頭紗，目光始終離不開。他表示：「妻子一直很想拍婚紗照，看到她戴上頭紗開心的樣子，我也覺得很心動、很幸福。」據悉，KCM的妻子房藝媛自然展現了婚紗拍攝的經典姿勢，從臉頰親吻到眼神交流的微笑，都完美詮釋出模特兒出身的實力。



大女兒秀妍更是繼承了母親的美貌，宛如女團成員。她高挺的鼻子、精緻的五官和明亮的雙眼令人讚嘆。二女兒瑞妍也可愛靈動，媽媽感嘆道：「基因真是藏不住！」KCM也目不轉睛地盯著她們，說道：「光是看著就覺得心滿意足了。」



Haon這位「表情天才」的模特兒魅力，以及KCM夫婦的首次婚紗照與家庭互動，將在《超人回來了》本放送中公開。節目將於15日當晚8點30分播出。



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