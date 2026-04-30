BLACKPINK新師弟團來了！YG宣布9月推全新5人男團，梁鉉錫親口證實：精銳成員

30日，YG娛樂在官方部落格公開一支影片，由總製作人梁鉉錫親自介紹公司下半年的重點計劃。 他在影片中透露：「之前在時選時，曾透過字幕預告今年秋天會推出新的男團。 目前預計是9月跟大家見面，成員人數是5位。」

這將是YG自2020年推出TREASURE後，時隔6年再度打造新男團。 而且不同於TREASURE的大規模編制，這次是精銳化的5人組合，看得出來YG想讓每位成員的實力和特色都發揮到極致，目標打造「完成型團體」。



梁鉉錫也加碼預告：「接下來YG規劃中的新IP跟新人，都會陸續公開。」其中也包含之前提過的下一代女團「Next Monster（暫名）」，讓大家對YG的新人陣容越來越期待。



其實YG今年本來就有不少大計劃，像是BABY MONSTER和TREASURE都要發新專輯、展開活躍的全球活動，BABY MONSTER將在5月4日推出第三張迷你專輯《CHOOM》，第一首收錄曲《MOON》是帶有黑暗氛圍與嘻哈Swag的歌曲，梁鉉錫總製作人透露這首是與海外製作團隊首次合作的曲子，預告會呈現出很時尚的音色。主打歌《CHOOM》則是把重點放在表演上，YG這次把編舞工作從原本的2到3個團隊一口氣擴大到10個團隊參與，梁鉉錫也親自加入副歌編舞行列，提升完成度。除此之外，專輯中還收錄了快節奏的《I LIKE IT》，以及能凸顯成員歌唱實力的慢歌《LOCKED IN》。MV總共會拍4支，以主打歌《CHOOM》為起點，接下來6月公開單曲《SUGAR HONEY》的MV，7月是《I LIKE IT》，8月則是《MOON》，依序陸續推出。TREASURE則將在6月1日發行新的迷你專輯，這次總共收錄4首以嘻哈為基調的歌曲。BIGBANG也將迎來出道20週年的世界巡迴演唱會。

如今再加上新男團的加入2026年勢必會成為YG相當關鍵且熱鬧的一年。

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