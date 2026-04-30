BLACKPINK新师弟团来了！YG宣布9月推全新5人男团，梁铉锡亲口证实：精锐成员

30日，YG娱乐在官方部落格公开一支影片，由总制作人梁铉锡亲自介绍公司下半年的重点计划。 他在影片中透露：「之前在时选时，曾透过字幕预告今年秋天会推出新的男团。 目前预计是9月跟大家见面，成员人数是5位。」

这将是YG自2020年推出TREASURE后，时隔6年再度打造新男团。 而且不同於TREASURE的大规模编制，这次是精锐化的5人组合，看得出来YG想让每位成员的实力和特色都发挥到极致，目标打造「完成型团体」。



梁铉锡也加码预告：「接下来YG规划中的新IP跟新人，都会陆续公开。」其中也包含之前提过的下一代女团「Next Monster（暂名）」，让大家对YG的新人阵容越来越期待。



其实YG今年本来就有不少大计划，像是BABY MONSTER和TREASURE都要发新专辑、展开活跃的全球活动，BABY MONSTER将在5月4日推出第三张迷你专辑《CHOOM》，第一首收录曲《MOON》是带有黑暗氛围与嘻哈Swag的歌曲，梁铉锡总制作人透露这首是与海外制作团队首次合作的曲子，预告会呈现出很时尚的音色。主打歌《CHOOM》则是把重点放在表演上，YG这次把编舞工作从原本的2到3个团队一口气扩大到10个团队参与，梁铉锡也亲自加入副歌编舞行列，提升完成度。除此之外，专辑中还收录了快节奏的《I LIKE IT》，以及能凸显成员歌唱实力的慢歌《LOCKED IN》。MV总共会拍4支，以主打歌《CHOOM》为起点，接下来6月公开单曲《SUGAR HONEY》的MV，7月是《I LIKE IT》，8月则是《MOON》，依序陆续推出。TREASURE则将在6月1日发行新的迷你专辑，这次总共收录4首以嘻哈为基调的歌曲。BIGBANG也将迎来出道20周年的世界巡回演唱会。

如今再加上新男团的加入2026年势必会成为YG相当关键且热闹的一年。

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