Jennie×WOODZ人氣偶像的10年友情首次公開！從練習生校慶初遇⮕摯友的真實故事曝光

人氣女團 BLACKPINK 的 Jennie 與 WOODZ 公開了長達10年以上的緣分，展現出與眾不同的友情。

WOODZ 於29日透過自己的 YouTube 頻道公開了標題為《和 Jennie 勉強約會》的影片，並邀請 Jennie 擔任嘉賓。這是這對多年好友首次在同一畫面中一同亮相。



影片開頭，WOODZ 表示：「我們當朋友已經很久了，但像這樣透過影片打招呼應該是第一次。」Jennie 則笑著回應：「因為有攝影機在，所以覺得特別有趣。」對此，WOODZ 接話說：「非常尷尬。」展現出自然的化學反應。



兩人一邊逛街，一邊回憶起學生時期。當 WOODZ 說：「認識 Jennie 應該超過10年了。」Jennie 則回應：「什麼10年，想想我們的年紀吧。」引發笑聲。

接著 WOODZ 談到兩人的初次見面：「是在高中校慶時，Jennie 作為練習生很有名，那時打招呼才第一次見面。」並補充：「之後在同一家公司當練習生來往，慢慢變親近，真正變熟大概是10～11年前。」Jennie 則回憶：「承衍（WOODZ本名）當時先來找我說『陪我玩吧，我也想有像你一樣有趣的朋友』。」



特別的是，兩人還透露曾就讀同一所小學，引發關注。WOODZ 表示：「很多人都很好奇我們是怎麼變熟的。」Jennie 則強調：「我們的緣分比想像中還要深呢。」

影片中兩人全程自然互動、默契十足，展現深厚情誼。Jennie 也向 WOODZ 表達支持：「看到你不斷推出好歌、一直努力的樣子非常帥氣，我一直都在為你加油。」



影片最後，WOODZ 表示：「突然拜託你出演，謝謝你爽快的答應了。」Jennie 則回應：「下次我打電話的話，記得隨時飛奔過來喔。」WOODZ 則表示只要你需要，我隨叫隨到，為整段影片寫下溫馨和睦的自然氛圍。

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