《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU「大君夫婦」婚禮請柬來了！官方無碼原圖釋出，劇迷心臟承受不了

Disney+熱播韓劇《21世紀大君夫人》話題不斷，邊佑錫與IU這對「大君夫婦」的甜蜜火花讓劇迷超入戲。 官方更直接公開兩人的「喜帖」原始照片，瞬間引爆全網。

Disney+官方帳號上傳多張照片，並寫下：「比誰都更認真對待心動的Disney+，感謝大家熱烈回應，決定公開這張童話般的喜帖原檔。」照片中，邊佑錫與IU並肩而坐，兩人雙手交疊輕觸，一起看著鏡頭，滿滿的CP感直接溢出螢幕。粉絲看到後紛紛暴動：「超療癒！成熙周跟理安大君真的是我的人生浪漫喜劇CP」、「他們和Disney+超級搭」、「邊佑錫IU這對大君CP看到我眼睛都亮了」、「這對完售情侶太喜歡了」。



Disney+先前就曾以「大君夫婦的喜帖」為題，公開過兩人的喜帖，當時還寫下「全國都在慶祝的這一刻，我們要公開這份祝賀」，並反問「找不到不一起同樂的理由吧？」當時就已經讓劇迷嗨翻。



而25日播出的第6集，更是讓大家心臟爆擊。 劇中成熙周（IU 飾）為了讓從小因為王族身份活在許多束縛下的理安大君（邊佑錫 飾）感受自由，特地準備了一場驚喜約會。 兩人在遊艇上深情擁吻，這個結尾畫面直接讓收視率飆升，也讓觀眾看得心癢癢。

《21世紀大君夫人》收視率可說是開高走高。 第1集以7.8%出發，到第6集已經突破雙位數，來到11.2%，刷新自身最高紀錄。 隨著劇情進入下半場，這部戲的話題與熱度還能再創什麼佳績，大家都在等著看。 該劇每週日晚間在Disney+獨家播出。

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