D社獨家！BLACKPINK Jisoo親哥身陷醜聞，正妹BJ控遭硬上，男方反咬遭「仙人跳」

演藝圈又爆驚天性醜聞！ 根據《Dispatch》獨家取得的消息，這次的風暴主角竟是BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的親哥哥A某，而被指控的受害者則是知名BJ（直播主）B某。兩人透過直播平台的「送星星」機制牽上線，卻在4月15日的一場酒後約會後，演變成「強制性交未遂」與「誣告」的羅生門。同一個房間、同一個夜晚，兩人的記憶卻完全對不上，到底誰在說謊？

＃飯局開始：350萬「星星」換來的約會

事情要從這場「飯局權」說起。A某通過「SOOP」直播平台偶然進入了B某的直播間。身為「土豪」粉絲，他大手筆送出了3萬5千顆「星星」，價值約350萬韓元（約新台幣8.1萬元），順利贏得了與B某「吃飯約會」的機會。

兩人於4月15日晚間6點半，在首爾清潭洞的一間居酒屋見面，一路吃到晚上10點。B某事後解釋：「他第一輪的時候非常紳士，完全沒有肢體接觸。」正因為如此，她才願意跟著A某回家續攤。

＃前段吻合：宵夜、喝酒、轉移陣地

根據雙方說法，離開居酒屋後，兩人搭計程車前往A某的住處。途中A某還叫了外送，兩人在廚房吃了宵夜、喝了酒，之後一起移到客廳沙發上看電視。到目前為止，這段時間線兩人完全一致。但接下來，就是各自表述的開始。

＃誰先進了臥室？「綠燈」還是「哄睡」？

A某說：「是B某自己先從沙發上站起來，走進臥室的。她一個人先進去，這不就是『綠燈』的意思嗎？」

但B某完全反駁：「是他一直說吃了安眠藥很睏，我拉著他的手腕進臥室，想快點把他哄睡，我好趕快回家開直播啊。」

A某進一步質疑：「一個男人獨居，女生自己跑進臥室，這不是誘惑是什麼？而且警察後來簡易驗尿，根本沒驗出我有吃藥。」

B某的律師則回應：「因為A某是『大戶』，我們不能隨便把他丟下就走，必須好好表現。所以才拉他去睡覺，這對BJ來說很正常。」

＃性行為有沒有發生？「壓制」與「自然發展」

A某堅稱：「我們只有試著發生關係，但沒有成功。她坐在床邊，我自然地抱住她，想一起睡，發展到一半她就說要去廁所了。」

但B某把指控從「強制猥褻」加重為「強姦」，她說：「他強行把我拉上床，壓住我、脫掉我的褲子，我拼命反抗也沒用，他整個人壓上來試圖性侵。」



"셋업일까, 강간일까?"…지수오빠, BJ '식데'의 전말



'디스패치'가 톱스타 오빠의 BJ 성폭행 의혹을 취재했다. 피의자는 블랙핑크 ‘지수 오빠’로 알려진 A씨, 피해자는 BJ로 활동 중인 B씨다.



더 자세한 내용은 https://t.co/ymsDoAsuYv pic.twitter.com/2LB8iKMOxw — 네이트 뉴스 (@natenews_x) May 11, 2026

＃有沒有同意？「可以隨時喊停」vs「根本逃不掉」

A某的說法：「從頭到尾她都沒有拒絕，過程很自然。她如果要停，隨時可以喊停。後來她說要去洗澡，我們就各自去了不同廁所。」

B某則說：「我被他壓得動不了，說了好幾次不要，他根本不理會。我實在受不了，才騙他說『先去洗一下再繼續』，其實是想逃。」

＃關鍵的第一通廁所訊息：「快來救我」

雙方各自洗完澡後，才是整起事件最關鍵的轉折點。B某在第一次進廁所時，馬上傳訊息給經紀人：「快來救我，拜託，出大事了。」、「我在這個王八蛋家，感覺快被性侵了。」經紀人看到後立刻報警。

A某則反擊：「如果真的被強暴，應該要保留證據才對，怎麼會跑去洗澡？這不是毀滅證據嗎？」

B某解釋：「我就是怕他懷疑，才假裝去洗澡。其實我邊洗邊拖時間，等經紀人來救我。」

＃廁所第二回：脖子被種草莓，再度求救

B某稱，她從廁所出來後，A某竟然就站在門口堵她，接著立刻脫掉她的上衣、強吻她的脖子，還硬要親嘴。她二度躲進廁所，傳了脖子吻痕的影片給經紀人求救。

時間線還原：

23:30～23:42 第一波疑似猥褻

23:42～23:53 第一次進廁所（發出求救）

23:53～23:59 第二波猥褻（脖頸吻痕）

23:59～00:04 第二次進廁所

00:12 警察到場

＃誰在說謊？B某提交驗傷單，A某咬定「設局」

B某方面表示，她因為被壓制而受了肉眼不明顯的內傷，已提交傷害診斷書。她的律師李敏亨（音譯）說：「她說了好幾十次停止，但根本擋不住。如果真的想敲詐，幹嘛報警？拜託停止二次加害。」

A某則搖頭說：「我家有兩間廁所，我去另一間洗的時候，她如果想走隨時可以走。她明明知道我是Jisoo的哥哥，從頭到尾都是想設局敲詐。如果先要錢就是恐嚇，所以直接報警，等著跟我談和解金。」

＃D社點出關鍵：誰的記憶在說謊？

同樣的時間、同樣的房間、同樣的臥室與廁所。一個說「她主動進來，根本沒反抗」，另一個說「我被硬拖上床，死命掙扎」。一個說「我隨時可以停」，另一個說「數十次叫他停也沒用」。一個說是「設局」，另一個說是「性侵」。

《Dispatch》這篇獨家長文最後寫下：「那個夜晚的真實到底在哪裡？很明顯，有人在說謊。」

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