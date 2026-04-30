ADOR假扣押再擴大！Danielle母親房產也被扣…430億官司還沒打，律師團集體落跑

根據韓媒《日曜新聞》獨家掌握的消息，ADOR娛樂在對NewJeans前成員Danielle、她的母親以及前代表閔熙珍（現為OK Records代表）提告430億（韓幣，下同）損害賠償的同時已經成功向法院聲請假扣押其中兩人的不動產，總金額高達70億。

首爾中央地方法院第58-1單獨庭於2月2日已核準ADOR針對Danielle母親A某及閔熙珍名下房產提出的假扣押聲請。 金額分別是閔熙珍50億、A某20億。 這起假扣押案是ADOR在去年12月29日對三人提告後，於今年1月23日補上這道程序，而且只針對兩位大人，沒動到Danielle本人。

根據報導，閔熙珍位於首爾龍山區的公寓和麻浦區的別墅都被扣押。 其實她龍山區那間公寓早就被ADOR咬住過，被ADOR申請了一次金額為5億的假扣押，這次是第二波。 第一次的假扣押據傳是因為閔熙珍還在ADOR當代表時，有位負責NewJeans造型的員工跑去私接外部廣告主的案子，私吞了造型費。 至於麻浦區的別墅也很坎坷，之前有一名ADOR前員工B某，因為職場霸凌事件跟閔熙珍互告民刑事訴訟，B某在2024年9月就已經聲請了1億的假扣押，現在ADOR再補上一刀。



Danielle的母親A某則是被扣押了首爾廣津區的別墅和京畿道安養市的辦公室。 法院裁定之後，2月13日已經把決定書送達給A某，但閔熙珍那部份因為聯繫不上，只好走公示送達程序（指找不到人，直接貼在法院公告欄當作已送達）。假扣押是一種財產保全措施，怕債務人脫產。 房子一旦被假扣押，在官司確定之前不只不能賣，連拿去抵押借錢都不行。 官司拖愈久，對債務人的資金調度就愈傷。



就在這個節骨眼上案情出現了一個詭異的變數——ADOR的律師團居然在4月24日全體請辭了！距離下一次開庭（5月14日）只剩下大概三週，律師團集體落跑，這下ADOR得趕快找新律師，新人接手後還要時間嗑卷宗、抓攻防重點，非常有可能會以此為由申請延期開庭。其實之前就有跡象。 3月26日的準備程序庭，Danielle的律師才剛要求法院快點審理，暗諷ADOR那邊故意拖時間。 因為開庭前兩天的3月24日，ADOR的律師團遞交了「變更庭期申請書」， 現在整團律師跑光光更讓對方覺得是故意的。

Danielle跟閔熙珍的律師已經在4月28日向法院遞交意見書，表明希望一切照原訂日程進行。 他們也向《日曜新聞》表示：「對方這麼突然地全部辭職，就跟我們上次開庭時說的一樣，我們只希望法院能照原計劃繼續審下去。」

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