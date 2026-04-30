Jennie×WOODZ人气偶像的10年友情首次公开！从练习生校庆初遇⮕挚友的真实故事曝光

人气女团 BLACKPINK 的 Jennie 与 WOODZ 公开了长达10年以上的缘分，展现出与众不同的友情。

WOODZ 於29日透过自己的 YouTube 频道公开了标题为《和 Jennie 勉强约会》的影片，并邀请 Jennie 担任嘉宾。这是这对多年好友首次在同一画面中一同亮相。



影片开头，WOODZ 表示：「我们当朋友已经很久了，但像这样透过影片打招呼应该是第一次。」Jennie 则笑著回应：「因为有摄影机在，所以觉得特别有趣。」对此，WOODZ 接话说：「非常尴尬。」展现出自然的化学反应。



两人一边逛街，一边回忆起学生时期。当 WOODZ 说：「认识 Jennie 应该超过10年了。」Jennie 则回应：「什么10年，想想我们的年纪吧。」引发笑声。

接著 WOODZ 谈到两人的初次见面：「是在高中校庆时，Jennie 作为练习生很有名，那时打招呼才第一次见面。」并补充：「之后在同一家公司当练习生来往，慢慢变亲近，真正变熟大概是10～11年前。」Jennie 则回忆：「承衍（WOODZ本名）当时先来找我说『陪我玩吧，我也想有像你一样有趣的朋友』。」



特别的是，两人还透露曾就读同一所小学，引发关注。WOODZ 表示：「很多人都很好奇我们是怎么变熟的。」Jennie 则强调：「我们的缘分比想像中还要深呢。」

影片中两人全程自然互动、默契十足，展现深厚情谊。Jennie 也向 WOODZ 表达支持：「看到你不断推出好歌、一直努力的样子非常帅气，我一直都在为你加油。」



影片最后，WOODZ 表示：「突然拜托你出演，谢谢你爽快的答应了。」Jennie 则回应：「下次我打电话的话，记得随时飞奔过来喔。」WOODZ 则表示只要你需要，我随叫随到，为整段影片写下温馨和睦的自然氛围。

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