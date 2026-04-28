NewJeans回歸倒數？錄音室預約表＋街頭目擊照連環爆！粉絲激動：新歌在藏了

NewJeans的回歸似乎真的不遠了！最近接連有跡象顯示，女孩們可能正在秘密準備新作品，讓等了快半年的Bunnies（粉絲名）興奮到不行。

這幾天海外社群平台和SNS上瘋傳一張丹麥哥本哈根知名音樂錄音室的行程表，上面清楚寫著從本月13日到16日，有個名為「ADOR/LL」的預約記錄。 由於ADOR正是NewJeans的經紀公司，粉絲幾乎一面倒斷定：「這絕對是NewJeans去錄新歌了！」更巧的是，差不多在同一時間，就有幸運的粉絲在哥本哈根街頭捕獲野生Haerin和Hyein。 這位粉絲還興奮地說：「我跟Hyein說她很漂亮，她從頭笑到尾一直跟我道謝，真的超可愛。」

對於成員們的丹麥行，經紀公司ADOR也大方承認了。 相關人員14日證實，NewJeans成員確實和工作人員一起去了哥本哈根，而且除了被拍到的Haerin和Hyein外，Hanni也有同行。 不過問到去那裡到底要做什麼，公司方面就低調表示：「這部份無法確認。」沒有否認也沒承認，這種曖昧態度反而讓粉絲更堅信就是去錄音。

不只海外行蹤飄出回歸味，NewJeans的官方社群也有動作了。 本月21日Hyein生日當天，官方時隔約6個月終於更新貼文，貼出Hyein看起來像是在拍攝現場的幾張近況照。 粉絲看到直接暴動，直呼「這就是回歸的前奏！」「終於要回來了嗚嗚嗚」。



NewJeans自2024年11月爆發合約糾紛後，團內狀態其實有些微妙。 五位成員中，Hyein、Haerin和Hanni去年11月已經回到ADOR，但Danielle的回歸後來破局，而Minji至今仍在與公司協商中。 更複雜的是，ADOR最近還對Danielle和前代表閔熙珍提起了高達430億韓元的損害賠償訴訟，法律攻防還在繼續。



儘管如此，看到Haerin、Hyein、Hanni三人已經開始有錄音與拍攝動靜，粉絲們還是抱持高度期待，希望NewJeans能早日合體帶著新歌回歸歌壇。 而這趟丹麥行究竟是不是回歸的前哨站，就等ADOR給個正式答案了！

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