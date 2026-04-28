遊艇之吻太犯規！《21世紀大君夫人》收視話題雙殺，IU＆邊佑錫霸榜無人能敵

各位觀眾，最近是不是也被IU跟邊佑錫這對CP閃到不行？ MBC金土劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步更新）感情線越來越濃，國內外劇迷集體淪陷，反應一路燒到全世界！

這部劇有多狂？ 根據Gooddata Corporation的FUNdex最新榜單（4月第4週），《21世紀大君夫人》連續三週穩坐電視與OTT平台戲劇話題性冠軍，新聞、VON、SNS、影片等各項話題指標全部拿下第一。 而且IU跟邊佑錫也連續四週包辦演員話題性第1、2名，完全是霸榜專業戶。

搜尋熱度也同樣熱烈，連續兩週在TV-OTT戲劇類TOP20蟬聯冠軍。 第6集全國收視率衝到11.2%，20到49歲的核心收視也有5.9%，不僅刷新自身最高紀錄，在首都圈跟2054收視族群中更直接拿下週六所有節目第一名（尼爾森韓國數據）——真的沒有對手啊！



OTT平台也不遑多讓。 根據FlixPatrol統計，在Disney+全球TV秀TOP10中，《21世紀大君夫人》穩坐全球第5、非英語圈第1。 韓國、日本、台灣自開播以來從沒掉過冠軍，巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、祕魯、委內瑞拉等16個國家也全都是第一名。 義大利、墨西哥、智利拿第二，澳洲、紐西蘭、巴拉圭第三，加拿大、美國第四，瑞士、比利時第五，英國第六——總共有39個國家/地區擠進前十！北美、中南美、歐洲通通被這股「大君夫人」熱潮掃到。



尤其第5、6集，成喜周（IU 飾）跟李菀大君（邊佑錫 飾）熬過契約婚姻危機後，感情變得更黏更甜，看得人心臟砰砰跳。 最讓網友瘋狂討論的就是內進宴（朝鮮時期宮中為王后、大妃等舉行的盛大宴會）會上那場壓軸求婚驚喜，還有遊艇上浪漫到不行的吻戲——社群上已經炸成一片啦！

此外，海外觀眾可在Disney+第一時間追看《21世紀大君夫人》！

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