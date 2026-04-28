NewJeans回归倒数？录音室预约表＋街头目击照连环爆！粉丝激动：新歌在藏了

NewJeans的回归似乎真的不远了！最近接连有迹象显示，女孩们可能正在秘密准备新作品，让等了快半年的Bunnies（粉丝名）兴奋到不行。

这几天海外社群平台和SNS上疯传一张丹麦哥本哈根知名音乐录音室的行程表，上面清楚写著从本月13日到16日，有个名为「ADOR/LL」的预约记录。 由於ADOR正是NewJeans的经纪公司，粉丝几乎一面倒断定：「这绝对是NewJeans去录新歌了！」更巧的是，差不多在同一时间，就有幸运的粉丝在哥本哈根街头捕获野生Haerin和Hyein。 这位粉丝还兴奋地说：「我跟Hyein说她很漂亮，她从头笑到尾一直跟我道谢，真的超可爱。」

对於成员们的丹麦行，经纪公司ADOR也大方承认了。 相关人员14日证实，NewJeans成员确实和工作人员一起去了哥本哈根，而且除了被拍到的Haerin和Hyein外，Hanni也有同行。 不过问到去那里到底要做什么，公司方面就低调表示：「这部份无法确认。」没有否认也没承认，这种暧昧态度反而让粉丝更坚信就是去录音。

不只海外行踪飘出回归味，NewJeans的官方社群也有动作了。 本月21日Hyein生日当天，官方时隔约6个月终於更新贴文，贴出Hyein看起来像是在拍摄现场的几张近况照。 粉丝看到直接暴动，直呼「这就是回归的前奏！」「终於要回来了呜呜呜」。



NewJeans自2024年11月爆发合约纠纷后，团内状态其实有些微妙。 五位成员中，Hyein、Haerin和Hanni去年11月已经回到ADOR，但Danielle的回归后来破局，而Minji至今仍在与公司协商中。 更复杂的是，ADOR最近还对Danielle和前代表闵熙珍提起了高达430亿韩元的损害赔偿诉讼，法律攻防还在继续。



尽管如此，看到Haerin、Hyein、Hanni三人已经开始有录音与拍摄动静，粉丝们还是抱持高度期待，希望NewJeans能早日合体带著新歌回归歌坛。 而这趟丹麦行究竟是不是回归的前哨站，就等ADOR给个正式答案了！

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