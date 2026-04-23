治癒系綜藝《Bonjour麵包店》開播倒數！車勝元×李基澤甜點手藝驚豔，金喜愛×金宣虎與長者互動超暖

以長者為主角的療癒綜藝來啦！由車勝元、金喜愛、金宣虎、李基澤出演的《Bonjour麵包店》，將於5月8日首播，光看預告就覺得很治癒！

《Bonjour麵包店》以寧靜鄉村中的韓國首間「銀髮族甜點咖啡廳」為背景，講述懂得人生滋味的長者，與麵包店成員透過甜點分享溫暖與療癒的故事。咖啡館採「Yes Senior Zone」概念，僅限65歲以上長者及同行者入場，並以長者為主角，細膩描繪他們的人生軌跡，光看設定就讓人超期待，整體氛圍溫暖又療癒。



公開的前導預告中，長者們第一次品嚐法式甜點時，露出像孩子般純真的笑容，那份單純的喜悅真的很打動人。突如其來的「身分證檢查」橋段也瞬間勾起好奇心——原來這裡就是韓國首間銀髮甜點咖啡廳。在熟悉的鄉村風景中融入異國甜點的浪漫氛圍，也成為節目獨有的療癒亮點。



為長者們打造特別一天的麵包店成員同樣吸睛。負責外場的「服務組」中，金喜愛以溫柔的眼神交流與細膩體貼的對話融化人心；金宣虎則以一貫的親切魅力自然開啟話題、貼心問候，「國民孫子」魅力再升級，讓人看了忍不住嘴角上揚！



而掌管廚房的「主廚組」由車勝元與李基澤領軍，運用在地食材打造出宛如藝術品般的精緻甜點，吸引眾人目光。果然沒有車勝元做不出來的（？已經開始期待他們會端出什麼樣的夢幻甜點了XD



預告公開後，也讓網友紛紛留言：「比起在海外拍攝，在國內做更好，為長者準備的甜點咖啡廳也很不錯」、「感覺能得到治癒，好想快點看到」、「光是看預告也能得到治癒」、「這組合根本作弊器」、「金宣虎的聲音太讓人心動了吧」、「因爲是新鮮的組合，所以很期待四位的默契」、「甜點品質比想象中要高，嚇了一跳！爲長者準備的甜點店很新穎，企劃很好」、「甜甜的甜點讓長者們露出幸福燦爛笑容」等好評不斷，討論度持續升溫中。

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