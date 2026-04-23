【大結局臨近】《神與律師事務所》柳演錫竟也「變鬼」！李絮醫院哭斷腸，失憶律師如何洗刷父冤？ 本週伏筆引爆劇迷瘋狂敲碗

準備好紙巾！由柳演錫、李絮主演的口碑神劇《神與律師事務所》下週將於Viu迎來最終章，「通靈律師」申二朗對鬼魂委託人照顧有加，每集都給觀眾帶來深深感動。 沒想到近期劇情竟迎來核彈級反轉——一直為鬼伸冤的柳演錫，這次竟然自己變成了鬼！

《神與律師事務所》開播以來仍保持穩定收視率，優質內容早已在圈內打出口碑。



劇情基本維持在「兩集一個案件」的節奏，柳演錫飾演的律師申二朗心地溫暖，不僅幫鬼魂們打官司伸冤，更讓其有機會與家人好好告別，每每引出令人鼻酸眼濕的動人故事。 這期間，原本以「勝訴」為唯一目標的律師韓娜賢（李絮 飾），也逐漸被他的善良打動，並在其幫助下與心底最深的遺憾——已故的姐姐解開心結。

如今，只剩二朗本人父親的案件尚未偵破，不料竟出現意外變故......



**包含上周劇情**



在製鞋店的案件裡，申二朗成功找到被認為已故多年的「善花」（裴汝蔚 飾），讓「晶熙」（吉海連 飾）有機會為深藏已久的愧疚之情說出抱歉。然而，善花給出的回應更令人意外：原來她當年被抓並非因為晶熙，那雙紅色皮鞋也不是為善花而做，其實姜東植（李德華 飾）一生深愛的人正是晶熙。看到妻子得知真相、重獲喜悅，姜東植心中沒有遺憾，帶著微笑離開了人間。



申二朗迎來新的客戶「小孩鬼」，為調查其去世真相而獨闖廢棄高爾夫球場，卻驚覺兇手竟是曾有一面之緣的趙警員（李相雲 飾）。 二朗在混戰中雖然英勇救出另一名被綁小孩，腹部卻不幸中彈，送醫後心跳驟停。最讓觀眾心碎的一幕，莫過於韓娜賢狂奔至醫院，看著動也不動的二朗崩潰痛哭。 然而此時，二朗的靈魂竟然已經站在門口，眼神中滿是茫然...



在本週劇情預告中，案情陷入死胡同。 趙警員面對審訊拒不認罪，而二朗的鬼魂則進入了「記憶喪失」的狀態。 面對「小孩鬼」哭著追問承諾，以及尚未偵破的父親含冤案，失去記憶的二朗靈魂該如何自救？



從開播至今，申二朗一直扮演著家屬與死者之間的橋樑，讓無數遺憾得以圓滿。 如今他自己命懸一線，曾經與他針鋒相對、後來被他感化的韓娜賢律師，是否能成為他「回歸人間」的關鍵？ 本週五、六晚上 10 點 20 分在Viu上架，答案即將揭曉！



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