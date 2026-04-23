治愈系综艺《Bonjour面包店》开播倒数！车胜元×李基泽甜点手艺惊艳，金喜爱×金宣虎与长者互动超暖

以长者为主角的疗愈综艺来啦！由车胜元、金喜爱、金宣虎、李基泽出演的《Bonjour面包店》，将於5月8日首播，光看预告就觉得很治愈！

《Bonjour面包店》以宁静乡村中的韩国首间「银发族甜点咖啡厅」为背景，讲述懂得人生滋味的长者，与面包店成员透过甜点分享温暖与疗愈的故事。咖啡馆采「Yes Senior Zone」概念，仅限65岁以上长者及同行者入场，并以长者为主角，细腻描绘他们的人生轨迹，光看设定就让人超期待，整体氛围温暖又疗愈。



公开的前导预告中，长者们第一次品尝法式甜点时，露出像孩子般纯真的笑容，那份单纯的喜悦真的很打动人。突如其来的「身分证检查」桥段也瞬间勾起好奇心——原来这里就是韩国首间银发甜点咖啡厅。在熟悉的乡村风景中融入异国甜点的浪漫氛围，也成为节目独有的疗愈亮点。



为长者们打造特别一天的面包店成员同样吸睛。负责外场的「服务组」中，金喜爱以温柔的眼神交流与细腻体贴的对话融化人心；金宣虎则以一贯的亲切魅力自然开启话题、贴心问候，「国民孙子」魅力再升级，让人看了忍不住嘴角上扬！



而掌管厨房的「主厨组」由车胜元与李基泽领军，运用在地食材打造出宛如艺术品般的精致甜点，吸引众人目光。果然没有车胜元做不出来的（？已经开始期待他们会端出什么样的梦幻甜点了XD



预告公开后，也让网友纷纷留言：「比起在海外拍摄，在国内做更好，为长者准备的甜点咖啡厅也很不错」、「感觉能得到治愈，好想快点看到」、「光是看预告也能得到治愈」、「这组合根本作弊器」、「金宣虎的声音太让人心动了吧」、「因爲是新鲜的组合，所以很期待四位的默契」、「甜点品质比想象中要高，吓了一跳！爲长者准备的甜点店很新颖，企划很好」、「甜甜的甜点让长者们露出幸福灿烂笑容」等好评不断，讨论度持续升温中。

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