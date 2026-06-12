「曾預言分手」巫師分析鄭敬淏、秀英分手內幕：男方「這裡」卡關、女方心碎等累了... 驚曝未來仍有復合可能？

南韓演藝圈「15年長壽情侶」鄭敬淏和秀英日前宣佈分手，讓不少一路以來的關注者感到痛心。 昨日，曾預言兩人「沒有夫妻緣」的韓國巫師「明道令」在個人YouTube頂著壓力發佈新片，不僅分析分手原因，更針對「復合可能性」進行了預測。

明道令巫師進來屢次受到關註，他不僅曾在諧星朴娜勑被爆非法醫療前的半個月，就預言她會遭到演藝圈淘汰，更在去年12月的一次「盲測占卜」（不看姓名、只看生辰）中，指出鄭敬淏和秀英「看不到夫妻緣」，稱二人雖然可以談很久戀愛，但更像朋友的關係，很難走到結婚這一步。 他同時指出，雖然女方希望結婚，但男方似乎因家庭因素或周遭反對，表現得較為迴避。



最新影片中，明道令態度相當謹慎，強調自己只是「代為傳達神明旨意的工具人」。 對於分手原因，他說道：「我能感受到秀英有著想要趕快結婚的心情，但鄭敬淏則展現出迴避、謹慎、深思熟慮的模樣。」他進一步分析男方心理：「鄭敬淏似乎希望在爬到更高的位置、到達頂點之後，再堂堂正正地結婚，但運勢不如預想，令他意志消沉、自認還不夠好，所以表現得不夠積極。」

明道令還指出，鄭敬淏的家族方面可能也曾有過反對意見，兩個人都早就心知肚明這段關係正自然而然地走向終點。 如果當時身邊有人積極給予協助和安撫，或出現能夠克服危機的契機，這段感情或許不會走向分手。



明道令亦指出，二人是會反復分手復合的類型，這次可能不是第一次分手。 他進一步說明：「鄭敬淏是個心思細密、固執謹慎的人，但站在秀英的立場，可能常會對此感到有些鬱悶。」明道令分析道，雖然鄭敬淏像親哥哥一樣溫暖又體貼，但缺乏進一步的領導魄力，雙方都在看彼此的眼色、擔心和體諒對方，最終在長久等待過程中，漸漸感到了疲憊。

然而，針對兩人的復合可能性，明道令斷言仍有復合運：「如果周圍有貴人相助，完全有可能回心轉意、走入婚姻。 由於剛分手沒多久，彼此心中仍留有珍視與擔心對方的感情，這是足以扭轉局面、重新復合的運勢。」



此前有媒體引用知情人報導稱，雙方因工作滿檔而聚少離多，已在不久前分手。 隨後，鄭敬淏方證實稱各自忙碌的行程對分手帶來了影響， 秀英所屬社也表示兩人「會繼續維持好同僚關係」。

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