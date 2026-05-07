「如果亂做會被罵！」車勝元《Bonjour麵包店》挑戰製作麵包甜點，自曝壓力大曾猶豫出演＋還爆料金喜愛「吃最多」

之前從預告就能看到端出的麵包和甜點真的完全不是開玩笑等級！期待接下來的播出，看車勝元大展手藝！

《Bonjour麵包店》以鄉村中的「銀髮族甜點咖啡廳」為背景，講述長輩與麵包店成員透過甜點交換溫暖與療癒的故事，打造充滿人情味的療癒系烘焙綜藝。節目中，車勝元、李基澤組成「廚房組」負責甜點製作，金喜愛與金宣虎則擔任「外場組」，透過各種互動，帶出一段段溫柔又治癒的交流。



製作發佈會上，被問到出演原因時，車勝元表示，過去曾和製作團隊合作過其他綜藝，因此對他們很有信任感。他說：「只要節目的企劃方向夠明確、目標夠清楚，就會讓人想參與。」他也坦言，錄完整個節目後，更能感受到製作組對作品的愛與用心。

過去曾在《一日三餐》、《西班牙寄宿》等節目展現料理實力的他，這次則在《Bonjour麵包店》首次挑戰法式烘焙。他也坦言，甜點製作被形容為需要高度精準的「科學」，但自己其實不太擅長這種細節操作，加上是全新領域，一度對能否完成感到不安與壓力。



他也笑說，一開始接到邀約時其實非常猶豫，「因為要做甜點，感覺範圍太大了，如果亂做，好像真的會被罵（笑）。」也表示當時並沒有太大把握，但隨著拍攝進行，反而像是慢慢被帶著進入節奏，一點一點上手，甚至到最後一集時還忍不住感性表示：「真的很慶幸自己接了這個節目。」



此外，車勝元還現場「爆料」金喜愛其實超愛吃麵包和甜點。原本金喜愛有些可惜地表示，因為拍攝行程關係沒辦法盡情吃甜點，結果車勝元立刻吐槽：「她其實是吃最多的人！」

被當場拆台的金喜愛也笑著承認：「對，我真的吃很多啦。」她也提到，因為車勝元太會料理，拍攝期間連午餐都吃得超幸福。不過節目結束後，因為一直處在興奮又緊張的狀態，甚至累到身體不舒服，「雖然真的玩得很開心，但好像還是有點後遺症（笑）。」沒想到車勝元還補刀：「如果照她原本想吃的程度，那真的不得了。」



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