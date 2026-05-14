實力派的碰撞！！金倫奭＋金宣虎首度合作奇幻新劇《議員大人保佑》上演「鬼魂政治家」的復仇者聯盟

tvN 全新韓劇《議員大人保佑》由剛憑藉《未知的首爾》榮獲百想大賞導演獎的朴信宇執導，改編自同名人氣網路小說，講述成為鬼魂後回到過去的「政治滿級」國會議員具英鎮（金倫奭 飾），以及對政治一竅不通的9級公務員車載林（金宣虎 飾），兩人彼此「保佑」、共同開創命運的靈魂同盟計畫。

懷抱各自目的、朝政治核心奔跑的兩個男人，將展開一場「同床異夢」的人生重啟故事，預計帶來與眾不同的趣味與痛快感。



以《未知的首爾》榮獲第62屆百想藝術大賞導演獎，並透過《雖然是精神病但沒關係》等作品展現細膩又感性的執導風格的導演朴信宇，將與執筆《認罪之罪》的編劇權宗官攜手合作，為作品掛上了最優質的保證。



尤其是超強實力派的演員組合，更引發外界高度關注。把人生奉獻給政治的「已死權力者」，以及對政治毫無興趣的「活著的青春」，兩個男人之間奇妙的搭檔合作，也讓金倫奭與金宣虎的首次共演更加令人期待。

金倫奭將飾演化為鬼魂、回到過去展開復仇的「政治滿級」國會議員具英鎮。他是一位六連任國會議員，認為政治不是常識，而是計算；不是信念，而是佈局。作為政壇操盤手、曾位於權力核心的具英鎮，最終捲入貪污事件並結束生命。成為鬼魂後回到過去的他，為了重啟人生，與車載林攜手，再次奔向政治中心。以深厚演技實力建立獨特表演世界的金倫奭，將如何詮釋成為鬼魂的政治人物，也令人好奇。



金倫奭表示：「能與優秀的演員和工作人員一起合作，讓我感到非常興奮。很高興遇到這麼好的作品，我也會全力以赴，希望能為觀眾留下難忘的餘韻。」

金宣虎則將化身被鬼魂政治人物具英鎮「釣進」政壇的9級公務員車載林。沒有背景也沒有野心、只是努力撐過每一天的年輕人車載林，人生目標只是平凡生活。然而當鬼魂政治人物具英鎮出現在他的人生中後，一切開始產生意想不到的劇變。成為具英鎮「分身」的車載林，踏入激烈政治世界後將展現難以預測的活躍表現，而金宣虎的演技也備受期待。



金宣虎表示：「能和尊敬的演員們一起透過這麼好的作品合作，真的非常榮幸。我很喜歡原作，劇本也很有趣，拍攝現場氣氛也很好，所以已經開始期待作品最終呈現的模樣。我會努力準備，以更好的面貌向大家問候，請大家多多期待。」

為了復仇而行動的鬼魂政治人物，以及為了生存而奔波的年輕人，兩人彼此「保佑」展開的奇妙同行，究竟會帶來什麼樣的改變，金倫奭與金宣虎將展現出的化學反應，也比任何時候都更加令人期待。《議員大人保佑》預計於 tvN 播出。

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