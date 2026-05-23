「鄭氏姐妹」合體！Krystal & Jessica聯手出演《SNL Korea 8》，曾出書手撕少時、退團 12 年首破冰

Coupang Play喜劇秀《SNL Korea 8》今日震撼宣佈，第9集將由冷艷女神Krystal（鄭秀晶）擔任主持，親姐姐、少女時代出身的 Jessica（鄭秀妍）則將以驚喜嘉賓身份特邀空降！這也是Jessica自 2014 年退團後，時隔整整 12 年首度重返南韓綜主流藝。

製作團隊透露，這對演藝圈著名的姐妹花，將在節目中爆笑挑戰演出「性格南轅北轍的親姐妹」短劇，帶來粉絲期盼已久的同框畫面。







Jessica 這次出演之所以引起關註，全因她當年與老東家 SM 娛樂及少女時代的退團恩怨太過慘烈。 2014 年 9 月，Jessica單方面主張被退團：「我突然收到經紀公司和其他 8 名成員的通知，告訴我從今天起我不再是少時成員。」

對此，SM 娛樂當時隨即發強硬聲明反擊，直指在團體活動優先順序與利益相衝突的情況下，Jessica 仍執意展開個人時尚品牌的事業，導致團隊無法繼續維持。 此外，當時外界更盛傳她即將與品牌實質金主、美籍韓裔富商男友權寧一（Tyler Kwon）閃婚，雖然隨後遭 Jessica 親口否認，但雙方關係早已徹底撕裂。



即便退團多年，Jessica 與少時的舞台下暗湧依舊不減。 2022 年 8 月，她在海外出版英文自傳式小說《Bright》，書中描寫 9 人組人氣女團成員「Rachel」因為發展時尚副業與隊友爆發激烈矛盾，最終遭到無情退出的故事。 該書出版後，被外界普遍解讀為是「影射少女時代成員」的狙擊之作。

在韓國活動全面停擺後，Jessica 將事業中心轉向大中華區，先是於 2022 年參加中國芒果 TV 頂流熟女選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》第三季，最終斬獲決賽亞軍風光成團，隨後接連出演《樂隊的海邊》、《與彩雲相遇》等內地綜藝，一度被南韓業界認定已放棄韓國演藝路。 而今晚她閃電重返韓國主流節目，無疑打破長達 12 年的封印觀測。



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