Jessica难忘少女时代情谊，海外演出唱起少时歌曲总流泪…全网推测是否后悔退队

歌手Jessica日前进行海外巡回演出时，演唱了少女时代的出道歌曲，而当时她也没能忍住情绪而流下了眼泪，让许多粉丝们感到不舍。

Jessica在18日时於越南进行个人演唱会《Reflections in Vietnam》，与越南当地众多粉丝们见面。当日的演出中，曾作为少女时代成员活动的Jessica，也演唱了大家非常熟悉的多首人气夯曲如「Gee」、「说出你的心愿」、「I Got A Boy」、「The Boys」以及「Mr.Mr.」等，全场引爆回忆杀，舞台表演也让大家忆起少女时代完整体的过往，别具意义。



特别是Jessica还演唱了少女时代歌曲中非常具有象徵性的出道曲「再次相遇的世界」，以抒情歌曲的版本来重新编曲演绎，而在舞台上演唱这首歌曲的Jessica也因为许多回忆涌上心头而感动不已，没能忍住眼泪。虽然Jessica在公开演出的场合演唱少女时代歌曲也并非第一次，1月她在马来西亚举办的演唱会中，也曾因为演唱少女时代的过往歌曲而掀起话题讨论。



虽然Jessica早早就从少女时代的队伍退出，以个人姿态活动，但在演出时不免也是与少女时代有所连结，对於粉丝来说仍是粉丝服务中的一环，也乐见其演出。不过本次Jessica在演唱时泪洒舞台，许多网友们也发表了不同看法。有些网友们觉得她不断怀念著自己最黄金最闪耀的时期，也有人觉得她流泪的原因是对於退出少时有些后悔，也有网友表示只是对过往岁月感到百感交集而感动落泪，不需过度解读。



Jessica是在2007年以少女时代团体出道，在2014年的「Mr.Mr.」活动后，也就退出了少女时代。之后她也拥有自己的时尚品牌事业以及单飞活动，在2022年8月也出版了一本小说「Bright」，不过小说内容也因为被说似乎影射少女时代真实状况而受到争议，因小说也提到9人组合、退出团队、经营时尚事业等等非常相似的内容，不免让人联想到是与真实事件相似的情况。

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