孝淵獨居少時宿舍20年沒搬走！ 感謝SM「不用付房租」 自爆驚人坪數

少女時代成員孝淵最近上節目，透露自己至今仍住在團體宿舍，而且一住就是20年，引發全場驚呼。 她不僅大讚公司SM娛樂「真的很好」，更坦言自己不用付半毛房租，讓主持人劉在錫聽了大開玩笑說：「簡直可以把你當成『傳奇級偶像房客』了！」

孝淵、俞利、秀英日前一起作客tvN綜藝《劉Quiz On The Block》，聊到宿舍生活時，孝淵被爆料已經在少時宿舍住了整整20年。 她趕緊解釋：「我其實不是刻意要留下來，只是不知不覺間，成員們一個一個搬走，就剩我還在那邊。」



劉在錫一聽忍不住說：「你現在根本是『20年資歷的偶像宿舍管理人』，這種事情完全可以上《世界真奇妙》吧！」還問她是不是住很大，孝淵老實笑回：「是還滿寬敞的啦。」俞利更在旁邊補槍：「真的超大，差不多快50坪。」



孝淵接著開玩笑說：「我們公司是不是很不錯？ 為了雙贏，我們也努力跑海外巡演，不能只佔公司便宜啊。」至於劉在錫追問「要不要像繳月租那樣付錢？」她立刻搖頭笑說：「我一毛都不用付，我只要盡全力工作就好。 每次進宿舍都心懷感激，還會說『謝謝你讓我住這裡』。」



她還透露，俞利偶爾還是會回來住，團員們聚會也常在宿舍碰面，「俞利的床到現在都還在。」劉在錫聽了幽默比喻：「好像嫁出去的女兒一樣，妳（孝淵）就是那個守在家裡的媽媽。」孝淵也順勢搞笑回應：「對，都是我一個一個把她們送出去的啦！」

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