《柔美的細胞小將3》金載原「申馴鹿本體」上線！冷熱反差魅力、讓人越看越心動

在TVING韓劇《柔美的細胞小將3》中，金載原以申馴鹿一角登場，話少卻更撩人！成功打造「慢熱系心動男」悄悄攻陷柔美（金高銀 飾）引爆全網共鳴。

《柔美的細胞小將3》講述柔美（金高銀 飾）晉升成人氣作家，生活卻感到枯燥乏味，細胞村也變得冷清，直到理性至極的新編輯PD申馴鹿（金載原 飾）出現，讓柔美的細胞小將們一一被氣醒？！XD





申馴鹿的魅力在於鮮明的「開關模式」。在外時，他徹底排除情感、以效率為優先行動，與他人保持一定距離，展現出「高冷防備型男子」的一面。



相反地，一旦回到家中，申馴鹿則展現截然不同的面貌。溫和的眼神、享受日常細微時刻的無害模樣，與外在的冷淡形成強烈對比，打造出反轉魅力。



金載原自然地銜接這樣的溫度差，讓角色不只是設定上的反差，而是更具真實感的人物。彷彿將網漫角色搬進現實般的說服力，也引發觀眾共鳴與討論。

此外，與原作的外型同步率也是一大優勢。整潔沉穩的印象、簡潔俐落的造型，加上淡然的氛圍，讓觀眾紛紛給出「就是申馴鹿本人」的極好評價。



最重要的是，金載原打造出一種話不多卻餘韻悠長的浪漫。在劇中，申馴鹿雖然不多話，也沒有誇張反應，但正是這樣的態度，反而慢慢滲透進柔美的日常，帶來細膩的心動，也讓觀眾們越來越投入其中。

《柔美的細胞小將3》每週一下午6點於TVING一次公開2集，tvN則於每週一、二晚間8點50分播出，海外由 HBO Max 同步上架。

▼《柔美的細胞小將3》第5集預告：



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