1年6個月牢獄危機！宋旻浩患恐慌症仍難逃究責！WINNER隊友清醒發言：有得必有失，也享受到了常人沒有的待遇

男團WINNER成員宋旻浩因涉嫌在擔任社會服務要員（替代役）期間多次無故翹班，近日被檢方具體求刑有期徒刑1年6個月，消息一出立刻引發輿論譁然。

宋旻浩從2023年3月起至去年12月退伍為止，在首爾麻浦區的某設施管理公團及居民便利設施擔任社會服務要員。 檢方調查後發現他在這段期間內，竟然多達102天沒有正當理由就擅自離開工作崗位，甚至還有無故缺勤的情形，行徑相當離譜。

在近期的庭審中，宋旻浩進行最後陳述時態度低調。 他坦言：「我患有躁鬱症和恐慌症，但我也很清楚，生病不能成為藉口或理由。」並自責表示：「身為一個受到許多人喜愛的公眾人物，我沒能做出榜樣，反而讓大家看到我羞愧的樣子，真的很對不起。 如果還有機會重新服役，我一定會誠實地完成。」說完便低下頭。而與宋旻浩一同被起訴的還有一名負責役男管理的李姓主管，涉嫌偽造出勤相關文件。 法院將在下個月21日先進行李姓主管的審理，之後再一併宣布兩人的宣判日期。



宋旻浩過去曾在Channel A節目《吳恩英的黃金商談所》中，大方談及自己的恐慌症。 他透露：「大概從2017年底開始，我常常覺得自己快要死掉、喘不過氣，後來去醫院檢查，確診是恐慌症、憂鬱症和躁鬱症，一直都有在吃藥。」他還回憶：「其實在拍《新西遊記》、《姜食堂》的時候就確診了。 每次錄影結束後，我都會自己偷偷跑出來哭。 攝影機關掉的時候，人生就像一場悲劇。」他也坦言，為了不讓隊友看到自己脆弱的樣子，一直沒敢開口。

同團成員姜昇潤則表示：「就算他不說，我也能感受到一些東西，不管是在一起的樣子還是... 有些部份我可以猜到，所以也不會刻意去問。」但另一位成員李昇勳的發話就沒那麼溫柔了。 他直言：「有失必有得，有得必有失。 旻浩享受到了別人享受不到的東西，這也是事實。 而且他也很會安排自己的休閒生活、找興趣，跟喜歡的朋友見面到處玩。 每個人都有憂鬱的一面，雖然我不會當面跟他說這些，聽起來可能有點無情，但我相信他能克服。」一番話被網友解讀為對宋旻浩狀態的另類「點醒」。



目前宋旻浩的官司仍在進行中，外界也高度關注法院最終是否會判他入監執行。

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