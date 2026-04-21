缺勤102天！宋旻浩違反兵役法遭求刑1年6個月，當庭鞠躬致歉：若有機會願重新履行國防義務

首爾西部地方法院刑事第10單獨庭（法官成俊奎）於今日（21）上午，針對男團 WINNER 成員宋旻浩及其服役管理負責人李某涉嫌違反兵役法一案，進行首次庭審。

當天，宋旻浩身穿黑色西裝、搭配粗框眼鏡現身，在進入法庭前接受媒體提問。面對是否承認相關指控，他表示：「會誠實接受審判。」被問及是否有話要對外界說時，他低頭致歉：「正在深刻反省，對讓許多人失望感到抱歉。」並在鞠躬後進入法庭。



宋旻浩自2023年3月至2024年12月擔任社會服務要員期間，被指多次無故曠職、早退及擅離勤務，涉及「怠慢服役」爭議，並於2025年遭起訴。檢方指出，其累計曠職達102天，約占服役期間四分之一，認為其長期未實際履行勤務，因此求處有期徒刑1年6個月。

其辯護律師則表示：「宋旻浩已承認全部起訴事實，對未能履行兵役義務深感反省。」並指出，他當時因雙相情緒障礙、恐慌發作及頸椎受傷等身心狀況影響判斷，在調查過程中亦主動提交對自己不利的證據，未迴避責任，並請求法院從輕量刑，給予重新回歸社會的機會。



在最後陳述中，宋旻浩親自表示：「尊敬的法官及在場各位，我誠摯致歉，作為韓國青年未能完整履行國防義務直到最後。我患有雙相情緒障礙與恐慌症，但也清楚這些絕不能成為藉口。作為受到許多人喜愛的人，卻未能做好榜樣、呈現不光彩的一面，感到非常抱歉，也對自己的選擇深感後悔。目前正在積極接受治療，希望能儘快恢復健康；若未來有機會重新服役，將誠實完成義務，再次致上歉意。」



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