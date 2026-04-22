1年6个月牢狱危机！宋旻浩患恐慌症仍难逃究责！WINNER队友清醒发言：有得必有失，也享受到了常人没有的待遇

男团WINNER成员宋旻浩因涉嫌在担任社会服务要员（替代役）期间多次无故翘班，近日被检方具体求刑有期徒刑1年6个月，消息一出立刻引发舆论哗然。

宋旻浩从2023年3月起至去年12月退伍为止，在首尔麻浦区的某设施管理公团及居民便利设施担任社会服务要员。 检方调查后发现他在这段期间内，竟然多达102天没有正当理由就擅自离开工作岗位，甚至还有无故缺勤的情形，行径相当离谱。

在近期的庭审中，宋旻浩进行最后陈述时态度低调。 他坦言：「我患有躁郁症和恐慌症，但我也很清楚，生病不能成为藉口或理由。」并自责表示：「身为一个受到许多人喜爱的公众人物，我没能做出榜样，反而让大家看到我羞愧的样子，真的很对不起。 如果还有机会重新服役，我一定会诚实地完成。」说完便低下头。而与宋旻浩一同被起诉的还有一名负责役男管理的李姓主管，涉嫌伪造出勤相关文件。 法院将在下个月21日先进行李姓主管的审理，之后再一并宣布两人的宣判日期。



宋旻浩过去曾在Channel A节目《吴恩英的黄金商谈所》中，大方谈及自己的恐慌症。 他透露：「大概从2017年底开始，我常常觉得自己快要死掉、喘不过气，后来去医院检查，确诊是恐慌症、忧郁症和躁郁症，一直都有在吃药。」他还回忆：「其实在拍《新西游记》、《姜食堂》的时候就确诊了。 每次录影结束后，我都会自己偷偷跑出来哭。 摄影机关掉的时候，人生就像一场悲剧。」他也坦言，为了不让队友看到自己脆弱的样子，一直没敢开口。

同团成员姜升润则表示：「就算他不说，我也能感受到一些东西，不管是在一起的样子还是... 有些部份我可以猜到，所以也不会刻意去问。」但另一位成员李升勋的发话就没那么温柔了。 他直言：「有失必有得，有得必有失。 旻浩享受到了别人享受不到的东西，这也是事实。 而且他也很会安排自己的休闲生活、找兴趣，跟喜欢的朋友见面到处玩。 每个人都有忧郁的一面，虽然我不会当面跟他说这些，听起来可能有点无情，但我相信他能克服。」一番话被网友解读为对宋旻浩状态的另类「点醒」。



目前宋旻浩的官司仍在进行中，外界也高度关注法院最终是否会判他入监执行。

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