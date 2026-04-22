少女時代全新小分隊要來真的？「孝利秀」孝淵、俞利、秀英登上《劉QUIZ》，粉絲狂喊：不出道很難收拾！

今日（22日），tvN 方面透露，少女時代成員「孝利秀」孝淵、俞利、秀英已參與當天進行的《劉QUIZ ON THE BLOCK》錄製，播出時間目前尚未確定。

「孝利秀」是透過 YouTube 頻道「Hyo's Level Up」誕生的企劃限定小分隊，以「對抗少女時代既有小分隊 TTS（太妍、Tiffany、徐玄）」為概念打造。三人圍繞 C 位與主唱位置展開激烈「內戰」，孝淵更在節目中笑說：「我們說要組成孝利秀時，太妍竟然完全沒反應，反而讓我更生氣。」逗趣互動成功掀起話題，相關影片更突破 370 萬觀看次數，在網路上引發熱議。



消息曝光後，粉絲也紛紛留言：「所以孝利秀到底什麼時候出道」、「開始期待了」、「這樣不出道很難收拾欸」、「竟然都要上綜藝了嗎」、「要不要乾脆發個單曲」等，反應相當熱烈。從非正式小分隊起步的「孝利秀」，這次登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，也讓外界更加期待她們是否會順勢展開正式活動，三人展現出的全新魅力與默契備受關注。



少女時代自2007年以〈再次重逢的世界〉出道後，陸續推出〈Gee〉、〈說出你的願望〉、〈Oh!〉、〈Hoot〉、〈The Boys〉、〈I GOT A BOY〉、〈Lion Heart〉等多首人氣歌曲，長年穩居頂級女團地位。近年成員們在戲劇、音樂與綜藝等領域持續活躍，展現多元發展的實力。同時，少女時代也陸續釋出重磅訊號，暗示正在籌備出道20週年的大型回歸計畫，甚至不排除展開巡迴演唱會。隨著里程碑將至，也讓粉絲們的期待值持續飆升。



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