邊佑錫搭KTX竟「沒人認出」！IU聽完超震驚！網友不信：那個身材怎麼可能...

新一代「大勢男神」邊佑錫近日與IU（李知恩）搭檔主演《21世紀大君夫人》，人氣持續飆升。

不過近日一段幕後花絮曝光，他在搭KTX從首爾前往到釜山進行拍攝時，居然完全沒有被任何粉絲認出來，這讓身旁的IU聽了大感震驚，不敢相信這位當紅炸子雞竟然在車廂內獲得了短暫的「清靜」。在公開的影片中，為了趕往釜山拍攝，邊佑錫低調現身首爾站搭車。 只見他穿著舒適，沒有過多遮掩，在車上不是滑手機就是抓緊時間補覺，看起來就跟一般乘客沒兩樣。 事後在片場遇到IU，當被問及「車上有沒有人認出你」時，邊佑錫平淡地表示：「大家都低頭走路，忙於自己的生活」，感嘆現代人生活忙碌，根本沒空抬頭注意旁邊坐的是誰。聽到這裡，IU也露出了不可思議的表情。



這段採訪曝光後，立刻在韓網論壇掀起熱議。 網友們紛紛表示不敢置信，因為邊佑錫擁有著近190公分的高挑身材與寬肩膀，即使包緊緊也很難不引人注目。 大家激動留言：「就算臉遮住了，那個『太平洋肩』不可能看不見吧」、「如果是我看到，一定以為自己在作夢」、「看來大家搭車真的都太累了」。 也有粉絲開玩笑說：「我們大君可能真的誤判了，大家不是沒認出，是不敢相信大明星會跟自己一起擠高鐵啦！」



雖然邊佑錫自嘲在現實生活中沒人認出，但在戲劇裡的表現可是實實在在的「收視保證」！他與IU主演的《21世紀大君夫人》目前正在熱播中，該劇講述在21世紀君主立憲制下的韓國，一位什麼都有、唯獨身份是「平民」而厭倦生活的財閥女，與一位擁有「王子」頭銜卻什麼都無法擁有的悲傷君主的浪漫愛情故事。

這部劇才播出僅僅四集，聲勢就直接衝上天！根據收視率調查公司尼爾森的數據，第4集的全國收視率已經突破11.1%，首都圈更高達11.3%，瞬間最高收視甚至一度飆到13.8%，不僅刷新了自身開播以來的最高紀錄，更連續兩週拿下同時段收視冠軍，完成了超厲害的「雙冠王」紀錄。 除了收視率開紅盤，劇中邊佑錫飾演的「理安大君」各種默默守護、飛車救援的「寵妻」行徑，也讓劇迷們看得心臟爆擊，直呼「帥度破表」，更在各大社群平台掀起模仿與討論熱潮，證明了這對「高顏值CP」的驚人化學反應，絕對是今年不容錯過的熱門韓劇。



《21世紀大君夫人》每週五六晚間 10：20 在 Disney+ 獨家上線。

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