边佑锡搭KTX竟「没人认出」！IU听完超震惊！网友不信：那个身材怎么可能...

新一代「大势男神」边佑锡近日与IU（李知恩）搭档主演《21世纪大君夫人》，人气持续飙升。

不过近日一段幕后花絮曝光，他在搭KTX从首尔前往到釜山进行拍摄时，居然完全没有被任何粉丝认出来，这让身旁的IU听了大感震惊，不敢相信这位当红炸子鸡竟然在车厢内获得了短暂的「清静」。在公开的影片中，为了赶往釜山拍摄，边佑锡低调现身首尔站搭车。 只见他穿著舒适，没有过多遮掩，在车上不是滑手机就是抓紧时间补觉，看起来就跟一般乘客没两样。 事后在片场遇到IU，当被问及「车上有没有人认出你」时，边佑锡平淡地表示：「大家都低头走路，忙於自己的生活」，感叹现代人生活忙碌，根本没空抬头注意旁边坐的是谁。听到这里，IU也露出了不可思议的表情。



这段采访曝光后，立刻在韩网论坛掀起热议。 网友们纷纷表示不敢置信，因为边佑锡拥有著近190公分的高挑身材与宽肩膀，即使包紧紧也很难不引人注目。 大家激动留言：「就算脸遮住了，那个『太平洋肩』不可能看不见吧」、「如果是我看到，一定以为自己在作梦」、「看来大家搭车真的都太累了」。 也有粉丝开玩笑说：「我们大君可能真的误判了，大家不是没认出，是不敢相信大明星会跟自己一起挤高铁啦！」



虽然边佑锡自嘲在现实生活中没人认出，但在戏剧里的表现可是实实在在的「收视保证」！他与IU主演的《21世纪大君夫人》目前正在热播中，该剧讲述在21世纪君主立宪制下的韩国，一位什么都有、唯独身份是「平民」而厌倦生活的财阀女，与一位拥有「王子」头衔却什么都无法拥有的悲伤君主的浪漫爱情故事。

这部剧才播出仅仅四集，声势就直接冲上天！根据收视率调查公司尼尔森的数据，第4集的全国收视率已经突破11.1%，首都圈更高达11.3%，瞬间最高收视甚至一度飙到13.8%，不仅刷新了自身开播以来的最高纪录，更连续两周拿下同时段收视冠军，完成了超厉害的「双冠王」纪录。 除了收视率开红盘，剧中边佑锡饰演的「理安大君」各种默默守护、飞车救援的「宠妻」行径，也让剧迷们看得心脏爆击，直呼「帅度破表」，更在各大社群平台掀起模仿与讨论热潮，证明了这对「高颜值CP」的惊人化学反应，绝对是今年不容错过的热门韩剧。



《21世纪大君夫人》每周五六晚间 10：20 在 Disney+ 独家上线。

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