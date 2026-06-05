邊佑錫時隔2週重返社群媒體！IG分享《劉在錫的民宿法則》花絮照，大批粉絲湧入表達想念

【多圖】演員邊佑錫在韓劇《21世紀大君夫人》道歉事件後，時隔兩週再次於 Instagram 上發文，分享出演綜藝《劉在錫的民宿法則》中溫暖的團隊回憶。







昨晚他透過個人社群平台 Instagram 上傳多張照片，未附上任何文字，只留下了一個閉眼微笑的表情符號，邊佑錫在節目中也提到過自己被治癒到的心情，看起來相當滿足。











公開的照片中，記錄了 Netflix 綜藝《劉在錫的民宿法則》拍攝現場的幕後花絮。他與劉在錫、李光洙、池睿恩並肩站在一起拍攝和自拍，也有在運動場朗讀誓詞、或在營火前休息等多樣畫面，吸引眾人目光。特別是他在舞台上拿著麥克風、投入演唱的畫面，也一併公開。











此次貼文，是在他主演的 MBC 電視劇《21世紀大君夫人》完結約2週後分享的近況，因此粉絲的反應相當熱烈。

網路社群與IG留言區湧入許多久違更新的歡迎聲音，網友也提到節目的趣味性，表達了對他的想念之情。





此外，《劉在錫的民宿法則》是一檔由主持人劉在錫出道34年來首次親自經營營地的綜藝節目。邊佑錫在節目中擔任營地工作人員，與其他出演者一起合作互動，一邊玩樂體驗，一邊治癒身心的內容。





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