CORTIS預購破200萬！隊長MARTIN「看到SNS才知道」全員震驚：真的不敢相信

人氣男團 CORTIS 以第二張專輯創下預購突破 200 萬張的大紀錄，成員們的真實感想首度曝光。

CORTIS（成員：MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）第二張迷你專輯《GREENGREEN》的主打歌〈REDRED〉公開了特別演出 Showcase，於 20 日下午在首爾廣津區 YES24 LIVE HALL 舉行。



去年 8 月出道的他們，憑藉首張迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》，截至 4 月 4 日依 Circle Chart 累積銷量達 206 萬 9663 張，創下 K-POP 歷代出道專輯最高銷量紀錄。

新專輯的預售趨勢也幾乎確定將成為「雙百萬銷量專輯」。根據發行商 YG PLUS 與 Universal Records 表示，截至 4 月 16 日，第二張迷你專輯預購量已達 202 萬 4836 張。



KEONHO 表示：「其實聽到這個消息的時候，我們各自在不同地方。我是接到媽媽的聯絡才知道的。當時媽媽很開心，我自己也覺得很驕傲、很有成就感。」

SEONGHYEON 補充：「我也是透過爸爸用 KakaoTalk 傳訊息說突破 200 萬張才知道的。能在這麼早期就獲得這麼多關注和喜愛，真的非常感謝。」

MARTIN 回憶道：「我是透過 SNS 在網路上看到的消息，一看到就立刻分享到成員的群組聊天室。大家都回應說『不敢相信』、『太興奮了』。」



他也提到人氣的原因：「如果說祕訣，我覺得是我們的真實與坦率。從第一張專輯開始就融入了真實的日常生活，第二張專輯光看曲目也能感受到這點，粉絲似乎很喜歡。還有成員之間的化學反應，無論是直播或自製內容，都能看到我們的互動，希望大家多多關注。」

JUHOON 則表示：「另一個祕訣就是我們的舞台。我們真的最喜歡站上舞台，能和粉絲面對面交流表演，讓我們很開心，粉絲也很享受，可能也是大家喜歡我們的原因之一。」

原報導：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17766649551784016010

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