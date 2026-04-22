CORTIS预购破200万！队长MARTIN「看到SNS才知道」全员震惊：真的不敢相信

人气男团 CORTIS 以第二张专辑创下预购突破 200 万张的大纪录，成员们的真实感想首度曝光。

CORTIS（成员：MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）第二张迷你专辑《GREENGREEN》的主打歌〈REDRED〉公开了特别演出 Showcase，於 20 日下午在首尔广津区 YES24 LIVE HALL 举行。



去年 8 月出道的他们，凭藉首张迷你专辑《COLOR OUTSIDE THE LINES》，截至 4 月 4 日依 Circle Chart 累积销量达 206 万 9663 张，创下 K-POP 历代出道专辑最高销量纪录。

新专辑的预售趋势也几乎确定将成为「双百万销量专辑」。根据发行商 YG PLUS 与 Universal Records 表示，截至 4 月 16 日，第二张迷你专辑预购量已达 202 万 4836 张。



KEONHO 表示：「其实听到这个消息的时候，我们各自在不同地方。我是接到妈妈的联络才知道的。当时妈妈很开心，我自己也觉得很骄傲、很有成就感。」

SEONGHYEON 补充：「我也是透过爸爸用 KakaoTalk 传讯息说突破 200 万张才知道的。能在这么早期就获得这么多关注和喜爱，真的非常感谢。」

MARTIN 回忆道：「我是透过 SNS 在网路上看到的消息，一看到就立刻分享到成员的群组聊天室。大家都回应说『不敢相信』、『太兴奋了』。」



他也提到人气的原因：「如果说秘诀，我觉得是我们的真实与坦率。从第一张专辑开始就融入了真实的日常生活，第二张专辑光看曲目也能感受到这点，粉丝似乎很喜欢。还有成员之间的化学反应，无论是直播或自制内容，都能看到我们的互动，希望大家多多关注。」

JUHOON 则表示：「另一个秘诀就是我们的舞台。我们真的最喜欢站上舞台，能和粉丝面对面交流表演，让我们很开心，粉丝也很享受，可能也是大家喜欢我们的原因之一。」

原报导：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17766649551784016010

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