業界票選2026年「K-pop怪物新人」！ALLDAY PROJECT、CORTIS、Hearts2Hearts稱霸榜單

韓媒 TVDaily 迎接新年之際，針對歌壇從業人員進行問卷調查。問題是以2025年一整年的活動為基準，詢問「2026年最值得關注的新人團體」，來看看最終排名如何？

結果顯示，混聲團體 ALLDAY PROJECT 以約50%的支持率居首，男團 CORTIS 約30%位居第二，女團 Hearts2Hearts 約15%緊追在後，其餘5%則分散在其他新人團體身上。

◆ ALLDAY PROJECT，證明混聲偶像的強烈存在感

約50%的受訪者選擇了 ALLDAY PROJECT。這是由製作人 Teddy 領軍的 THEBLACKLABEL 推出的5人混聲團體，以新世界集團總會長李明熙的外孫女、會長鄭有慶的長女 Annie 為首，成員還包括 Tarzzan、Bailey、Woochan、Youngseo 等背景各異的成員，在出道前就引發關注。此外，作為繼 KARD 之後，時隔8年再度登場的混聲偶像，也成為話題之一。



成績很快就顯現。出道曲〈FAMOUS〉發行3天內登上 Melon Top100 第1名，也進入 Billboard「Global 200」榜單。出道10天內就拿下音樂節目冠軍，證明了走紅潛力。年末更在主要音樂頒獎典禮上，包括新人獎在內抱回多座獎盃，留下對混聲團體而言相當罕見的成績。



業界人士表示：「他們把混聲這種結構上的限制，反而轉化為差異性的優勢。若說2025年是確認可能性的一年，那麼2026年將是團隊色彩與方向更加鮮明的時期。」

◆ CORTIS，以全球指標展現成長速度

約30%的受訪者選擇了 CORTIS。這是 BigHit Music 繼 BTS 防彈少年團、TXT 之後，時隔約6年推出的男團，出道前就備受期待。這份期待也化為實際數據：出道56天內，Spotify 累積突破1億串流，創下K-pop男團最短紀錄；出道專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》登上 Billboard 200 第15名，並連續11週留在榜上。年末頒獎典禮上除了新人獎，也拿下全球部門獎項，正式獲得海外市場成長潛力的肯定。



業界人士表示：「這是一支從初期就快速形成全球粉絲群的團體。2026年隨著巡演與海外活動正式展開，成長速度將更加加快。」此外，全員參與創作的結構，也被視為長期競爭力之一。



◆ Hearts2Hearts，以表演奠定順利起步

8人女團 Hearts2Hearts 獲得約15%的支持。這是 SM 娛樂繼 aespa 之後，時隔約5年推出的女團；若以多人成員女團來看，更是自2007年少女時代以來，相隔18年再度推出，因而備受關注。Hearts2Hearts 的2025年，是透過舞台表演明確刻畫團體定位的一年。尤其是充分發揮多人成員優勢的動線與整齊度，在業界內外反覆被提及，獲得「舞台完成度不像新人」的好評。她們也在年末音樂頒獎典禮上橫掃新人獎，證明存在感。



業界人士表示：「若說2025年是說明團體色彩的一年，那麼2026年將是把這份表演力推向大眾市場的時機。她們很有機會延續 SM 一貫的長期成長型女團路線。」



---

這三組團體在2025年各自以不同方式，留下不輸新人頭銜的強烈印象。從音源成績、話題性到年末頒獎典禮獲獎，都不只是潛力，而是實際成果的一年。如今歌壇的目光自然轉向2026年，經過驗證期的他們，將如何延續並擴大自身聲勢，也成為新一年K-pop最值得關注的看點。

