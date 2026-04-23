【预告片】《花样青春》朴叙俊、崔宇植、郑裕美「真朋友旅行」全自己拍，预告笑喷：我们什么都不做也很好笑

「罗PD」罗暎锡又来啦！这次他带著「老」组合回归，找来朴叙俊、郑裕美、崔宇植这三位演艺圈公认的超级好友，一起拍摄tvN新一季的《花样青春 LIMITED EDITION》。 节目即将在5月3日周日晚间7点30分（韩国时间）首播，消息一出已经让粉丝们迫不及待。

日前公开的主要预告片中，直接打上「本预告片由裕美、叙俊、宇植亲自拍摄」的字样，从头到尾都是三人自己掌镜，满满的真实感。 只见他们踏上旅途后，藏不住兴奋的心情，在地铁和火车之间穿梭，甚至自信满满地说：「老实说，我们就算什么都不做也很有趣吧！」完全展现出「真朋友」之间的默契。



预告片中可以看到三个人完全没有明星包袱，在美食面前各种夸张的反应，演技大爆发; 搭火车时还即兴上演僵尸电影的情境剧，让人笑翻，也让人期待接下来他们还会有多少「才华过剩」的搞笑场面。

不过欢乐的气氛没有持续太久，原本以为会很顺利的旅行，却突然碰上各种意想不到的「Limited」限制条件。 崔宇植无奈地感叹：「我们得没钱玩啊！」朴叙俊则随口提议：「不然去全州吃拌饭？」让观众开始好奇他们到底被下了什么指令。 预告中还出现朴叙俊著急喊「剩下30秒」、郑裕美淡定说「大概5天不擦化妆水跟乳液也没关系」、崔宇植恳切地说「必须得弄到一台车」等片段，似乎还有更多稀奇古怪的限制等著他们。



《花样青春LIMITED EDITION》这回的概念，是在各种限制之下，展开一趟浪漫却完全不受限的旅行。 郑裕美、朴叙俊、崔宇植三人在不知道今天要去哪、要在哪里睡、该怎么移动的情况下，展开一场「保证会很辛苦」的国内流浪记。 过去他们在《尹Stay》、《瑞镇家》等节目中展现过绝佳默契，这次换到《花样青春》又会擦出什么不一样的火花，真的让人超级期待。 5月3日晚上记得锁定首播！



此外，朴叙俊、郑裕美、崔宇植这组「真朋友line」集结的《花样青春》限定版将通过Viu同步更新。



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