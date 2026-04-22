Jisoo一早登熱搜！緊急切割親哥後遭韓媒批「自掘墳墓」，質問「3次都是失誤？」

BLACKPINK成員Jisoo一早就登上了熱搜。

韓媒《Star News》以「失誤？ 仔細一看竟有3次... BLACKPINK Jisoo，自掘墳墓」為題持續報導了這樁愈演愈烈的爭議。 先是有媒體踢爆知名女團成員的親哥哥A某，日前因涉嫌強制猥褻女性直播主被以現行犯逮捕，更遭妻子踢爆長年家暴、性虐、監禁甚至「水刑」，去年還曾捲入非法偷拍疑雲，醜聞一件比一件驚人。 而很快網友和媒體就將目光集中到了Jisoo身上。



眼看火燒到自己身上，Jisoo所屬的1人經紀公司「Blissoo」20日緊急透過Kim&Chang法律事務所發出聲明，強調這一切都跟Jisoo「完全無關」，甚至用「該人士」來稱呼親哥哥，切割得乾乾淨淨。 公司還警告將對惡意留言者強硬提告，態度十分堅決。

*相關內容：BLACKPINK Jisoo對親哥爭議劃清界線：長年各過各的，毫無關聯

然而根據《Star News》調查發現，Jisoo近期作品包括Netflix《訂閱男友》、去年的Coupang Play《新烏托邦》，甚至個人粉絲見面會的工作人員名單中，Jisoo親哥哥的名字都被列為「Jisoo Management 代表」，此類狀況多達3次以上，與公司所說的「毫無關係」明顯矛盾。



面對質疑，《訂閱男友》製作方21日緊急發聲解釋，稱那是「製作方的失誤」，已在3月初修改。 但這個說法根本沒人買單，網友紛紛開轟：

「也太奇怪了吧？」、

「完全不相干的人的名字，有可能因為『失誤』就出現在名單上嗎？」、

「這應對方式真的讓人很無言」、「名字怎麼可能因為失誤就出現在工作人員名單上？ 真的太好奇了」、

「製作方可以隨隨便便就寫上演員的公司代表名字嗎？」、

「製作方是怎麼知道一個跟Jisoo完全沒關係的人的名字，然後還寫上去的？」

、

「一開始就不要那麼斬釘截鐵地發表立場，直接說已經斷絕關係不就好了」、

「我們現在知道『目前』他哥哥不是代表了，但應該要說清楚從什麼時候到什麼時候擔任過代表或理事吧」、

「Jisoo如果要告，就從那個製作公司開始告啊」

、

「從一開始知道事件之後就說『已經斷絕關係了』，大家大部份都會諒解的吧。 這根本是自掘墳墓」、

「本來就該畫清界線，說以後不會再被牽連才對。 結果拖延回應還威脅提告，只會讓大家更反感」、

「工作人員名單的失誤竟然連續發生了3次，拜託Jisoo自己的公司也一定要提告。」



《Star News》在報導中直接以「自掘墳墓」來形容Jisoo方的危機處理，指出與其一開始斬釘截鐵說「完全無關」、還威脅提告，不如老實承認「事件爆發後已經斷絕關係」，大眾反而會諒解。 如今被挖出鐵證打臉，卻讓大眾對此事件反感越滾越大。

目前Jisoo方面仍未對相關報導做出進一步說明，這場切割大戲恐怕還會繼續延燒。

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