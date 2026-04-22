Nana 法庭怒嗆劫匪「好玩嗎？給我直視我的眼睛！」母女生死對峙細節震撼公開

近期以話題韓劇《權慾之巔Climax》回歸小螢幕的 Nana 出庭，對闖入其住家的強盜案件嫌疑人 A 某表達了不滿。

Nana 於21日下午，以證人身分出席在議政府地方法院南楊州支院第1刑事部（部長法官金國植）審理的強盜傷害罪拘押起訴 A 某的第三次公判。





開庭前，Nana 面對媒體表示：「我吃了鎮靜藥才來，真的很緊張。竟然走到這一步我也覺得很諷刺。」並說：「我會如實、透明地陳述事實。如果能誠實作證，應該會有公正的判決。」表達了出庭作證的決心。

進入法庭後，Nana 一見到被告 A 某便怒喊：「好玩嗎？給我直視我的眼睛！」在審判庭指出她情緒過於激動後，Nana 回應：「怎麼可能不激動」，隨後才逐漸冷靜下來。



當天庭上，Nana 說明了案發當時的情況。她表示：「聽到母親的呻吟聲和一名男子的呼吸聲，察覺到了危險，當時只想趕快把他和媽媽分開。他當時情緒非常激動，我完全沒想到他會有刀。」

她也說明為何會與歹徒發生肢體衝突：「看到對方手持刀具後，覺得他什麼事都做得出來，所以本能地進行了防衛。」並透露：「A 某因為我揮動的刀傷到了脖子，正在流血，還對我說想活下去。」

之後，Nana 試圖安撫強盜並與其對話，同時用嘴型指示母親報警。與她一同出庭作證的母親也具體描述當時情況：「A 某持刀闖入，用雙臂勒住我的脖子，那一刻我只想到在房間裡的女兒。」

在一旁聽著母親艱難的證詞時，Nana 情緒湧上心頭，最終在法庭上落淚。

此前，A 某被控於去年11月闖入 Nana 住家，持凶器威脅母女並要求財物。當時 Nana 母女經過一番搏鬥成功將其制伏，警方判定 Nana 的行為屬於正當防衛。

目前 A 某否認相關指控，並質疑受害者一方反應過度。對此，Nana 指出加害者毫無反省之意，並以「我會好好看看你演技有多好」的發文表達憤怒。（早先報導：【韓網熱門】NANA清晨肉搏制伏入侵男，警認定「正當防衛」！網友：嚇都嚇死，還要面對他反告？）

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