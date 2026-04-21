BLACKPINK Jisoo對親哥爭議劃清界線：長年各過各的，毫無關聯

BLACKPINK成員Jisoo的親哥哥最近捲入多起爭議，甚至傳出性騷擾、家暴等醜聞，引發外界熱議。 對此，Jisoo所屬經紀公司「Blissoo」20日緊急發聲，強調這些事件與Jisoo本人完全無關，呼籲外界別再亂做連結。

Jisoo方面的法律代理人、Kim & Chang律師事務所的殷賢浩律師（音譯）20日發表正式聲明，表示對於最近部份媒體、網路社群及SNS上流傳的、與Jisoo家人相關的爭議，感到非常遺憾。 律師指出，很多人把Jisoo跟這些事情扯在一起，甚至用不實消息惡意中傷她的名譽，公司對此強烈不滿。 律師進一步澄清，目前爆出來的這些爭議跟Jisoo本人還有她的公司Blissoo「完全沒有關係」，網路上很多傳言都是未經確認的猜測，甚至是明顯的假消息。 他還特別強調，Jisoo從小就開始當練習生，很早就獨立生活，長時間跟家人分開住，對於哥哥的私生活根本無從得知，也無法介入。

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另外，針對有傳聞說Jisoo的親哥哥是公司高層、甚至代表理事，律師也鄭重否認，表示這完全不是事實。 他說，當初在籌備成立Blissoo的時候，Jisoo確實有透過家人幫忙，在跟相關人士討論時得到一些有限的建議，家人只是扮演類似傳話的輔助角色。 從當時到現在，Jisoo的家人從來沒有從Blissoo領過任何報酬，也沒有參與任何決策。 現在公司更是完全獨立經營，跟家人沒有任何關係。



律師強調，Blissoo目前沒有提供Jisoo哥哥任何金錢或法律上的協助，以後也不會，公司從頭到尾都沒有介入這件事。 他也警告，如果有人繼續散佈假消息，或是把Jisoo的名字、照片、形象拿來跟這些無關的事情綁在一起消費，那就是明顯的侵權跟名譽毀損。 公司會立刻採取所有可能的法律行動，不管是民事還是刑事，絕對告到底。 尤其對於惡意或重複發文的人，公司不會有任何寬待，也不會和解。



本月16日電視台「Channel A」報導，某知名女團的家人A先生，因為涉嫌性一名女性直播主被警方作為現行犯逮捕，正在接受調查。 消息一出，馬上有人猜測這個A先生就是Jisoo的親哥哥，討論越演越烈。 後來，一名自稱是A先生妻子的B小姐，更在社群平台上爆料自己長期遭受老公家暴，讓整起爭議再度升溫。 如今Jisoo方正式切割，也讓外界更加關注後續發展。

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