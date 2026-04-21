粉紅西裝只有G-Dragon撐得起！與黑西裝孫興慜並肩，LA晚宴成男神伸展台

韓國天團BIGBANG 成員 G-Dragon（權志龍）最近在美國LA行程滿檔，還抽空跟足球天王孫興慜見面，兩大巨星同框的畫面一曝光，立刻掀起粉絲暴動！

G-Dragon 日前在個人SNS一口氣連發多張照片，紀錄他在LA的各種行程，包括去看洛杉磯道奇隊的棒球賽、出席LA郡立藝術館的開幕晚宴，還有為科切拉音樂節準備的幕後花絮。

其中最讓網友眼睛一亮的就是他在晚宴活動上跟孫興慜一起拍的合照。 照片中G-Dragon穿著一套亮眼的粉紅色西裝，展現他獨有的潮流品味，而孫興慜則是以一身黑色西裝亮相，帥氣又俐落。 兩個人並肩站在一起，自然擺出pose，好交情藏不住。



其實兩人不是第一次見面了。 之前G-Dragon就曾跟BIGBANG成員大聲一起去過孫興慜所屬的LA足球隊主場看球賽，還留下認證照。 不僅如此，他們還曾經一起擔任韓國某金融公司的共同代言人，合體拍過廣告微電影，早就很有緣分。



這回兩大男神在美國再度合體，粉絲看了紛紛狂讚：「這是什麼神仙組合」、「粉紅西裝只有GD撐得起來」、「孫興慜穿黑西裝也太帥了吧」、「拜託多同框一點！」

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