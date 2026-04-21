結婚3年首次同框出席活動！宋仲基攜愛妻亮相變全場焦點，圈內女同僚被美到摀嘴

宋仲基的英國老婆凱蒂·露易斯·桑德斯（Katy Louise Saunders），終於在公開場合現出真面目啦，立刻引發全韓網友熱烈討論！

就在18日，宋仲基跟凱蒂一起出席了在首爾藝術殿堂舉行的「Gaon Soloists」定期演奏會，這也是兩人結婚之後，第一次以夫妻身分一起出現在公開場合。 當天同場的還有音樂劇演員金素賢、主持人張聖圭等人，現場可以說是星光閃閃。

不過最讓大家眼睛一亮的，還是凱蒂本人難得公開亮相。 金素賢在音樂會結束後馬上在社群平台上發文，說「好久不見的宋仲基，還有親切又美麗的凱蒂」，結果附上的照片裡，金素賢轉頭看著凱蒂，嘴巴整個驚訝到摀住，一臉「真心被美到」的表情全被鏡頭捕捉下來，網友看了笑翻，直說「這根本就是看到女神的反應啦！」



張聖圭也在現場後大讚，「一起擔任旁白的宋仲基夫婦，真的超級帥氣。」從當天流出的合照也可以看到，宋仲基和凱蒂雖然很客氣地站在兩旁，把C位留給演奏家們，但兩個人的高顏值實在太搶眼，完全藏不住，被粉絲封為「中心級夫婦」。



케이티, 송중기 최근 근황!

부부는 서로 닮아 가나봐요



장애인의 날을 맞아 열린 행사에

내레이터로 참여함. pic.twitter.com/NPNfl9TYTj — RRT(라미 구조대) (@kingwest0219) April 19, 2026

宋仲基是在2023年和英國演員出身的凱蒂結婚，目前兩人育有一子一女。 隨著夫妻倆合體曝光，韓網反應超熱烈，不少人留言說「難怪宋仲基會被迷倒」、「金素賢的反應太真實了吧」、「這對夫婦的顏值真的犯規」，討論度直接炸鍋。

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