BLACKPINK Jisoo对亲哥争议划清界线：长年各过各的，毫无关联

BLACKPINK成员Jisoo的亲哥哥最近卷入多起争议，甚至传出性骚扰、家暴等丑闻，引发外界热议。 对此，Jisoo所属经纪公司「Blissoo」20日紧急发声，强调这些事件与Jisoo本人完全无关，呼吁外界别再乱做连结。

Jisoo方面的法律代理人、Kim & Chang律师事务所的殷贤浩律师（音译）20日发表正式声明，表示对於最近部份媒体、网路社群及SNS上流传的、与Jisoo家人相关的争议，感到非常遗憾。 律师指出，很多人把Jisoo跟这些事情扯在一起，甚至用不实消息恶意中伤她的名誉，公司对此强烈不满。 律师进一步澄清，目前爆出来的这些争议跟Jisoo本人还有她的公司Blissoo「完全没有关系」，网路上很多传言都是未经确认的猜测，甚至是明显的假消息。 他还特别强调，Jisoo从小就开始当练习生，很早就独立生活，长时间跟家人分开住，对於哥哥的私生活根本无从得知，也无法介入。

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另外，针对有传闻说Jisoo的亲哥哥是公司高层、甚至代表理事，律师也郑重否认，表示这完全不是事实。 他说，当初在筹备成立Blissoo的时候，Jisoo确实有透过家人帮忙，在跟相关人士讨论时得到一些有限的建议，家人只是扮演类似传话的辅助角色。 从当时到现在，Jisoo的家人从来没有从Blissoo领过任何报酬，也没有参与任何决策。 现在公司更是完全独立经营，跟家人没有任何关系。



律师强调，Blissoo目前没有提供Jisoo哥哥任何金钱或法律上的协助，以后也不会，公司从头到尾都没有介入这件事。 他也警告，如果有人继续散布假消息，或是把Jisoo的名字、照片、形象拿来跟这些无关的事情绑在一起消费，那就是明显的侵权跟名誉毁损。 公司会立刻采取所有可能的法律行动，不管是民事还是刑事，绝对告到底。 尤其对於恶意或重复发文的人，公司不会有任何宽待，也不会和解。



本月16日电视台「Channel A」报导，某知名女团的家人A先生，因为涉嫌性一名女性直播主被警方作为现行犯逮捕，正在接受调查。 消息一出，马上有人猜测这个A先生就是Jisoo的亲哥哥，讨论越演越烈。 后来，一名自称是A先生妻子的B小姐，更在社群平台上爆料自己长期遭受老公家暴，让整起争议再度升温。 如今Jisoo方正式切割，也让外界更加关注后续发展。

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