IU 近年接演韓劇選角、居然有公式？！人物設定：不是窮到爆，就是有錢到開外掛

近期以浪漫韓劇《21世紀大君夫人》回歸小螢幕的 IU 表現相當精采，從去年主演的《苦盡柑來遇見你》後，又再度締造了一個「人生角色」，近年她的戲路竟然存在一個神祕的「財富鐘擺公式」。

那就是...「特別窮、特別有錢、特別窮、特別有錢！！」為什麼會這麼說呢？

PS：這一次發現僅限於正規編排在電視台和串流平台的韓劇

▼ 2018年《我的大叔》中，IU 飾演現代社會的底層人士，為還債而身兼數職的「李至安」



獨自照顧著行動不便的奶奶，除了是建築公司的約聘職員，還為了還債身兼數職。過著苦不堪言的生活，實慘！



▼ 2019年《德魯納酒店》裡，IU 飾演不老不死、青春永駐的德魯納酒店主人「張滿月」



1300歲的她，個性揮霍無度，豪車買買買，但也要夠有錢才能做得到啊！華麗衣服與首飾也是滿滿滿，愛賺錢也愛花錢～。



▼ 2025年《苦盡柑來遇見你》時，IU 飾演出身貧寒，堅強且極具正義感，嫁給摯愛為家人付出所有的「吳愛純」





一開始的人物設定真的非常窮苦，早年接連失去父母，迫於生活寄人籬下，但始終展現不屈不撓的人生態度。



▼ 2026年《21世紀大君夫人》中，IU 飾演金湯匙出生、美妝集團CEO的「成熙周」



美貌出眾、聰明且不擇手段努力得到自己想要的東西，為了獲得自己唯一沒有的「貴族身份」（兩班），果斷選擇與理安大君契約結婚。最大的優點就是...特別有錢！！！



只能說 IU 的字典裡沒有「平凡」兩個字，窮就要窮得令人心碎，富就要富得逆天而行！XD 大家更喜歡看她演哪一種人物設定呢？

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞