與罕見疾病纏鬥多年！文瑾瑩：「十八年來終於放下了減重，盡情享用美食」第一次吃的就是大份焦糖起司爆米花！

演員文瑾瑩以童星出身，在《藍色生死戀》中因飾演宋慧喬幼年時期小恩熙而知名度大開，接著她也嘗試演出各種不同戲路與角色，不過在2017年她突然暫停了所有演藝工作，並且歷經四次手術才免於截肢。現在的她再度來到綜藝節目《You Quiz》分享自己不再減重而放心享用美食的心情。

4月19日在tvN頻道公開的《You Quiz》預告中，文瑾瑩作為嘉賓登場，主題為「主治醫師的特級處方！所有想吃的都去吃吧～ 18年的減肥女bye bye～文瑾瑩一開始大吃的食物是什麼呢？」讓大家對於這些年來與病魔纏鬥的文瑾瑩產生好奇。主持人劉在錫訪問了罹患「急性腔室症候群」這罕見疾病的文瑾瑩，在治療期間內，文瑾瑩完全不能吃自己想要吃的食物，而在康復過程中，醫生則要她把所有想吃的都吃一遍，想做的都做一遍，這樣她能夠好得更快。

文瑾瑩特別提到，自己在恢復期間第一次吃的食物就是爆米花。她說她一直以來的心願，就是能夠到電影院一邊吃爆米花一邊看電影，於是她點了最大份的焦糖與起司味道混合套餐，全部吃下去，那感覺真是太幸福了，這才讓她感受到原來看電影是這樣的感覺。她也提到母親在看著她吃飯的時候，說她總是吃得津津有味，這樣也給了做飯的人一種動力，家人互動相當溫馨。



2017年文瑾銀曾經突然感到右手臂疼痛，而前往醫院就診，結果診斷結果是罹患「急性腔室症候群」這樣的罕見疾病，在那之後經歷了4次的手術以及長時間的治療，才讓她免於截肢，並且在2024年傳出病症已痊癒的消息，令許多關心她喜愛她的朋友們都為她加油打氣，也相當替她開心。

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