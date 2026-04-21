IU 近年接演韩剧选角、居然有公式？！人物设定：不是穷到爆，就是有钱到开外挂

近期以浪漫韩剧《21世纪大君夫人》回归小萤幕的 IU 表现相当精采，从去年主演的《苦尽柑来遇见你》后，又再度缔造了一个「人生角色」，近年她的戏路竟然存在一个神秘的「财富钟摆公式」。

那就是...「特别穷、特别有钱、特别穷、特别有钱！！」为什么会这么说呢？

PS：这一次发现仅限於正规编排在电视台和串流平台的韩剧

▼ 2018年《我的大叔》中，IU 饰演现代社会的底层人士，为还债而身兼数职的「李至安」



独自照顾著行动不便的奶奶，除了是建筑公司的约聘职员，还为了还债身兼数职。过著苦不堪言的生活，实惨！



▼ 2019年《德鲁纳酒店》里，IU 饰演不老不死、青春永驻的德鲁纳酒店主人「张满月」



1300岁的她，个性挥霍无度，豪车买买买，但也要够有钱才能做得到啊！华丽衣服与首饰也是满满满，爱赚钱也爱花钱～。



▼ 2025年《苦尽柑来遇见你》时，IU 饰演出身贫寒，坚强且极具正义感，嫁给挚爱为家人付出所有的「吴爱纯」





一开始的人物设定真的非常穷苦，早年接连失去父母，迫於生活寄人篱下，但始终展现不屈不挠的人生态度。



▼ 2026年《21世纪大君夫人》中，IU 饰演金汤匙出生、美妆集团CEO的「成熙周」



美貌出众、聪明且不择手段努力得到自己想要的东西，为了获得自己唯一没有的「贵族身份」（两班），果断选择与理安大君契约结婚。最大的优点就是...特别有钱！！！



只能说 IU 的字典里没有「平凡」两个字，穷就要穷得令人心碎，富就要富得逆天而行！XD 大家更喜欢看她演哪一种人物设定呢？

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