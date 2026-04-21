粉红西装只有G-Dragon撑得起！与黑西装孙兴慜并肩，LA晚宴成男神伸展台

韩国天团BIGBANG 成员 G-Dragon（权志龙）最近在美国LA行程满档，还抽空跟足球天王孙兴慜见面，两大巨星同框的画面一曝光，立刻掀起粉丝暴动！

G-Dragon 日前在个人SNS一口气连发多张照片，纪录他在LA的各种行程，包括去看洛杉矶道奇队的棒球赛、出席LA郡立艺术馆的开幕晚宴，还有为科切拉音乐节准备的幕后花絮。

其中最让网友眼睛一亮的就是他在晚宴活动上跟孙兴慜一起拍的合照。 照片中G-Dragon穿著一套亮眼的粉红色西装，展现他独有的潮流品味，而孙兴慜则是以一身黑色西装亮相，帅气又俐落。 两个人并肩站在一起，自然摆出pose，好交情藏不住。



其实两人不是第一次见面了。 之前G-Dragon就曾跟BIGBANG成员大声一起去过孙兴慜所属的LA足球队主场看球赛，还留下认证照。 不仅如此，他们还曾经一起担任韩国某金融公司的共同代言人，合体拍过广告微电影，早就很有缘分。



这回两大男神在美国再度合体，粉丝看了纷纷狂赞：「这是什么神仙组合」、「粉红西装只有GD撑得起来」、「孙兴慜穿黑西装也太帅了吧」、「拜托多同框一点！」

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