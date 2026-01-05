《財閥家的小兒子》大嫂與小叔要重逢了？朴智賢＆宋仲基有望時隔4年再合作浪漫喜劇《Love Cloud》

當時在《財閥家的小兒子》還有人嗑「大嫂 × 小叔」這對 CP這對CP！時隔4年，朴智賢和宋仲基有望再次合作！

今日（5日），據韓媒報導報導，朴智賢將出演新劇《Love Cloud》（러브 클라우드），並有望飾演航空公司副機長「安荷妮」一角。對此，朴智賢所屬經紀公司回應表示：「朴智賢已收到《Love Cloud》的出演提案，目前正在積極討論中。」



《Love Cloud》講述前飛行教官姜宇宙與預備機師安荷妮，在7年後在濟州島以航管員和機師再次相遇的故事，兩人在雲與風之間重新擦出曖昧火花，是一部融合浪漫喜劇與溫暖情感的作品。

此前，宋仲基已收到男主角的出演提案，有望飾演前飛行教官、現任航管員「姜宇宙」一角。而朴智賢則有望飾演航空公司副機長「安荷妮」，她是一位只懂得努力生活、從天空與雲朵那裡接受精神教育的女人，並對姜宇宙一見鍾情的角色。



特別的是，宋仲基與朴智賢曾於2022年合作話題韓劇《財閥家的小兒子》，劇中「大嫂」毛賢敏（朴智賢 飾）與「小叔」陳導俊（宋仲基 飾）的互動，讓不少觀眾大讚兩人非常有CP感。若此次時隔4年再度合作，勢必將引發粉絲與劇迷的高度期待。



而《Love Cloud》由《五月的青春》宋閔燁導演執導，新人編劇團隊Mad Rabbit執筆，預計在今年下半年播出。

