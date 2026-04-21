结婚3年首次同框出席活动！宋仲基携爱妻亮相变全场焦点，圈内女同僚被美到捂嘴

宋仲基的英国老婆凯蒂・露易斯・桑德斯（Katy Louise Saunders），终於在公开场合现出真面目啦，立刻引发全韩网友热烈讨论！

就在18日，宋仲基跟凯蒂一起出席了在首尔艺术殿堂举行的「Gaon Soloists」定期演奏会，这也是两人结婚之后，第一次以夫妻身分一起出现在公开场合。 当天同场的还有音乐剧演员金素贤、主持人张圣圭等人，现场可以说是星光闪闪。

不过最让大家眼睛一亮的，还是凯蒂本人难得公开亮相。 金素贤在音乐会结束后马上在社群平台上发文，说「好久不见的宋仲基，还有亲切又美丽的凯蒂」，结果附上的照片里，金素贤转头看著凯蒂，嘴巴整个惊讶到捂住，一脸「真心被美到」的表情全被镜头捕捉下来，网友看了笑翻，直说「这根本就是看到女神的反应啦！」



张圣圭也在现场后大赞，「一起担任旁白的宋仲基夫妇，真的超级帅气。」从当天流出的合照也可以看到，宋仲基和凯蒂虽然很客气地站在两旁，把C位留给演奏家们，但两个人的高颜值实在太抢眼，完全藏不住，被粉丝封为「中心级夫妇」。



케이티, 송중기 최근 근황!

부부는 서로 닮아 가나봐요



장애인의 날을 맞아 열린 행사에

내레이터로 참여함. pic.twitter.com/NPNfl9TYTj — RRT(라미 구조대) (@kingwest0219) April 19, 2026

宋仲基是在2023年和英国演员出身的凯蒂结婚，目前两人育有一子一女。 随著夫妻俩合体曝光，韩网反应超热烈，不少人留言说「难怪宋仲基会被迷倒」、「金素贤的反应太真实了吧」、「这对夫妇的颜值真的犯规」，讨论度直接炸锅。

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