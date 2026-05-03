《神與律師事務所》滿滿淚水感動收場預告第二季劇情！柳演錫＋李絮感謝觀眾支持與喜愛

5月2日晚間SBS金土電視劇《神與律師事務所》播出最終回，看得見鬼的律師柳演錫最終遇見了父親的鬼魂，並終於揭開父親枉死的真相，洗清收賄汙名，也讓父親短暫與家人團聚，送上了充滿淚水的最終回大結局。

一路上柳演錫所飾演的律師申以朗，自從發現自己看得見鬼魂後，遇見了多位自動找上門的死者，並且為他們找出死亡的真相，讓所有鬼魂都能無所怨念安心離開。柳演錫也向所有觀眾們表達感謝，謝謝大家的支持讓這部作品能夠在廣大喜愛中結束。他也同時感謝所有為本劇付出的工作人員與演員同仁們，特別是每一集當中以「鬼」的身份演出的每位演員，柳演錫表達由衷感謝。



劇中不可或缺的另一助手，是一開始從有些冷血的律師，轉變為從旁協助柳演錫的溫暖律師李絮，透過作品《神與律師事務所》中她也了解到真心傾聽他人的故事有多麼重要，其中珍貴的意義也可望觸動觀眾們的心。在劇情中間段落，柳演錫也為她化解了造成姐姐死亡的自責心結，也因此她完全信任柳演錫，轉變為協助他共同解開鬼魂冤情的助力。



最終柳演錫與生前擔任檢察官的父親共同找出當年遭到誣陷並遭殺害的真相，也找出關鍵證物錄音機，指證歷歷讓真兇百口莫辯。過程相當精采，父子聯手制伏黑社會的動作戲碼也令人感到相當痛快。最終洗刷了冤屈的父親終於藉由附身的方式見到了思念的家人，而申以朗的家人們也透過一些細微的動作觀察出父親的靈魂，這樣的團聚充滿了感動淚水，最終也在不捨情懷中送走了父親。



最終回申以朗依舊在自己的事務所，點燃了香爐而召喚著更多鬼魂，為了不讓工作影響愛情，這次他不讓李絮空等而終於能夠準時赴約，兩人也學會如何在約會時不被鬼魂打擾，學會與鬼和平共處。最終甚至連狗狗鬼魂也找上門來要求協助，也預告了第二季劇情即將展開。



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