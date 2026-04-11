i-dle時隔兩年再度來港 首度登陸啟德主場館

韓國人氣女團i-dle即將於2026年6月27日及28日假啟德主場館舉行演唱會 — 2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG。

這將是她們繼2024年8月來港舉行演唱會後，時隔兩年再度訪港開唱，踏上全港最大的演出場地—啟德主場館的舞台，令粉絲熱切期待。票價分為港幣$2,499、$1,999、$1,799、$1,599、$1,399、$999、$799，所有購買$2,499門票的觀眾將可參與演前彩排，獲得香港場專屬禮品一套，並享有優先入場資格。成功在2026年3月27日下午2時 至 2026年3月30日下午1時59分期間於Berriz登記的i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員可於2026年4月21日中午12時至晚上6時經快達票(HK TICKETING) 參與會員優先購票。恒生Mastercard信用卡優先購票將於2026年4月22日中午12時至晚上11時59分於快達票(HK TICKETING) 進行。公開售票將於2026年4月23日中午12時透過快達票(HK TICKETING) 及大麥(Damai) 正式發售。

本次世界巡演以「Syncopation」為題，取自音樂理論中的「切分音」，是一種強調弱拍以製造張力和變化的音樂技巧，這個概念體現了i-dle自出道以來不斷打破常規、進行不可預測的音樂實驗的風格，這個題目亦預示了i-dle將在本次巡演為觀眾帶來意想不到、不被世俗框架所限的全新舞台。她們於二月在首爾KSPO DOME為巡演展開序幕，除了帶來一系列重新編排的經典金曲舞台，包括〈Nxde〉、〈HWAA〉、〈Wife〉、〈Queencard〉及〈TOMBOY〉等，更獻唱了新歌〈Mono (Feat. skaiwater)〉及全新未公開歌曲〈Crow〉，令海外粉絲引頸以待接下來開展的海外巡演。

i-dle於去年正值組合7週年之際，宣佈把原本團名(G)I-DLE改成i-dle，象徵團體跳脫框架，以更成熟的姿態展開組合全新的篇章。作為改名後的首度世界巡演，香港場特別選址啟德主場館舉行，展現其國際級的舞台企劃與演出規模，粉絲絕對不容錯過。

售票詳情

2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN Hong Kong

日期： 2026年6月27及28日（星期六及星期日）

時間： 晚上6時

地點： 啟德主場館

門票： 港幣$2,499*、$1,999、$1,799、$1,599、$1,399、$999、$799（全場座位）

*所有購買$2,499門票的觀眾將可參與演前彩排，獲得香港場專屬禮品一套，並享有優先入場資格。

i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員優先購票登記

2026年3月27日（星期五）下午2時 至 2026年3月30日（星期一）下午1時59分

必須於上述登記期間到Berriz登記方可參與會員優先購票，登記詳情請上Berriz查閱。

i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員優先購票

2026年4月21日（星期二）中午12時 至 晚上6時

售票平台：快達票 (HK TICKETING)

恒生Mastercard信用卡優先購票

2026年4月22日（星期三）中午12時 至 晚上11時59分

售票平台：快達票 (HK TICKETING)

公開發售

2026年4月23日（星期四）中午12時起

售票平台：快達票 (HK TICKETING) 及 大麥 (Damai)



快達票 (HK TICKETING)

網上購票：https://hkt.hkticketing.com/

大麥 (Damai)

網上購票： www.damai.cn

客服熱線：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9時至晚上8時）

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