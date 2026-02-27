《i-dle MEDIA EXHIBITION：CITY of SENSE》沉浸式特展太好玩！互動螢幕、與Q版成員合影．還能聽見成員們的悄悄話！

2月27日展開的《i-dle MEDIA EXHIBITION：CITY of SENSE》特展在台北信義區百貨公司舉辦．裡面有著i-dle成員們五人五色的布置．以及她們出道邁入第8年努力至今的許多痕跡．也安排了許多互動裝置．以及成員們的舞台服飾展出．她們也用心錄製了許多想與粉絲們說的話．五人更是都特別在展出海報上親自簽名。





入場時可隨機得到一張成員的小卡．進場處的布置有著華麗燈光．左右兩側分別是巨型的五人個人海報．有一種星光大道的感覺。接下來則是以紅色為主的設計．有著數十個大小螢幕組成牆面．分別播放著不同時期的i-dle成員們．旁邊則展出5人的亮片舞台服。透過小窗戶可窺探的．是紫色系的香氛設計房間．以入場地圖的截角可以換取一張香氛小卡喔！





轉個彎就來到了五人的梳妝台．分別以綠色、粉紅色、黃色、紅色以及黑灰色調來呈現薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒華的梳妝台．鏡子裡還播放她們正在打理自己的樣子。接下來進入互動螢幕空間．只要站在成員們的影像螢幕前．依照旁邊的說明觸控螢幕特定的位置．成員就會依照你的指示轉轉頭．或者對你送上愛心。另外右側還有小型Q版舞台設置．只要大家把臉貼近小窗口就能看到．場景中還有Q版成員．當你的臉湊上小窗口．就像一個巨人正在窺探裡面的一切．而這也是一台拍照機．工作人員會拍下窗口的你．印出照片成為特別的禮物。





接下來來到一個ㄇ字型的空曠場地．三面都有投影螢幕．播放著成員們輪流演唱歌曲的畫面．接下來的空間即展示著五位成員的服裝．而兩旁的大螢幕也播出她們穿著那套服裝．回答著粉絲們想知道的問題．譬如最想聽到什麼樣的稱讚？最想獲得哪位成員的能力？五人的答案都相當有創意。最後有許多可愛的周邊商品等著粉絲們把它帶回家．在出口處還有五個復古式電話．只要拿起話筒就能聽到成員們用中文說出的問候．也有詢問大家對於今天的展覽是否滿意？期待與大家相見。





展覽可說是相當用心．入場禮除了小卡還有一個紫色口罩，並且地圖還是一張收集圖章的卡片．在每一個不同場景處都會有著一個印章．入場的粉絲們別忘了收集喔！利用地圖卡截角也能夠兌換香氛卡、糖果以及互動照片體驗。展覽時間由2月27日到4月12日，喜歡i-dle的粉絲們別錯過！





Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞