「母胎美女」無誤！i-dle 舒華 公開童年照，笑談「狗啃的瀏海」：是我自己剪的

【完整影片】人氣女團 i-dle 成員 舒華 公開了自己在桃園度過的童年模樣。

舒華最近在桃園旅行官方帳號上傳的「桃園回憶篇」影片中，一邊看著自己小時候的照片，一邊回想起過去的回憶。

首先談到幼稚園時期的公主造型照片時，舒華笑說：「照片裡的瀏海看起來像是被狗啃的，小時候不喜歡遮住眼睛，就會自己拿剪刀剪，那是我自己的創作的。」接著看到國中時期的照片時，她也回憶說：「（拍照當時）陽光太強了，戶外，然後很熱，加上因為是上課時間嘛，所以心情沒有很美麗。」

她也表示既然代表桃園，就會帶著責任感努力成為好的榜樣。也希望大家能和舒華一起開心地體驗桃園。並分享了自己目前擔任家鄉桃園觀光宣傳大使的感想。

舒華所屬的 i-dle 上個月以首爾演出揭開第四次世界巡演「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] 」的序幕。尤其是在本月7日於台北大巨蛋舉行的演出中，i-dle 成為首個登上該場館舞台的K-POP女團，意義非凡。當天成員們以多樣化的歌單與獨特的舞台演出，與3萬6000名粉絲熱情互動，再次證明了她們的全球影響力。

此外，i-dle 也宣布將於今年8月展開史上最大規模的北美巡演，預告將持續展開積極的全球活動。而她們也將於本月21日透過 「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK」 演出，與當地粉絲見面。

